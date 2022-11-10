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近年港人面對各類病毒及傳染病侵襲，新冠、猴痘、類鼻疽等相繼出現，生活其中備受困擾，精神長期處於鬱悶狀態，除了病毒病菌以外，一些如長新冠等後遺症，更使不少人不知如何自處。

每年年終都有網站在全球各地搜集奇特病例進行總結，2021年的10大奇特病例，總結如下。（按：文中的月份均指2021年月份。）

這些病例，除了可當作消閑小品解解悶，更需明白到很多煩惱和疾病都是自己過分憂心鬱出來；只要在日常生活，放開一些，注意一下個人衛生，樂觀一點，很多抑鬱情緒、生活失調的情況，便會消失遠離。

一、 男子為治療抑鬱症，注射迷幻蘑菇

1月中旬，一篇病例報告描述了一名患者將自製的迷幻蘑菇混合物注射到血液中，之後出現了危及生命的感染。據醫生說，該男子患有抑鬱症，為此，他決定用蘑菇進行自我治療。出於某種原因，他選擇將蘑菇煮成「茶」，然後用棉籤過濾混合物，並進行靜脈注射。幾天之內，他發生了吐血，並出現嗜睡、黃疸和腹瀉的症狀。

蘑菇

檢查顯示，他的血液中同時存在細菌和真菌感染。在他的血液中發現的真菌種類與他所服用的蘑菇相吻合。經過一個多月的治療，這名男子已經有所好轉，但還需要繼續進行長期的抗菌治療。

病例原文：J Acad Consult Liaison Psychiatry. 2021;62（3）:370-371.

二、 陰莖垂直斷裂

一篇病例報告顯示，一名男子的陰莖垂直斷裂，而不是通常報導的那種水平撕裂。與大多數陰莖斷裂的病例一樣，此次受傷也是發生在性生活中。慶幸的是，這名男子受到的傷害比既往的病例要小，手術很成功，沒有出現任何併發症，6個月後就痊癒了。

病例原文：BMJ Case Rep. 2021;14（6）:e243353

三、 過量服用假藥

6月，德國的一個醫生報告說，一個病人服用了過量的順勢療法藥物（源自顛茄）。病人出現了精神錯亂、焦慮、言語不清和共濟失調。

顛茄

順勢療法（homeopathy），又稱同類療法，類似於「以毒攻毒」。順勢療法的理論基礎是「同樣的製劑治療同類疾病」，意思是為了治療某：毒性植物顛茄能夠導致一種搏動性的頭痛、高熱和麵部潮紅。因此，順勢療法藥物顛茄就用來治療那些發熱和存在突發性搏動性頭痛的病人。

然而，大多數時候，這只是一種聽起來很花哨的安慰劑，有時也可以成為毒藥。慶幸的是，這個人很快就完全恢復了，沒有任何後遺症。

病例原文：Clin Toxicol（Phila）. 2021;1-3.

四、 直腸內的一根牙籤

日本一名醫生的病例報告顯示，一名67歲的男性在經歷了兩個月的右臀部和大腿疼痛後去就診。醫生懷疑他患有一種類似脊柱狹窄的疾病，準備進行手術。但就在手術前，CT掃描顯示一根7厘米長的異物卡在他的直腸內。患者的疼痛迅速惡化，醫生立即將該異物取出，原來是一根牙籤。隨著疼痛消失，這名男子的其他症狀也隨之消失了。

病例原文：BMJ Case Rep. 2021;14（1）:e238690.

五、 Covid-19感染？電子煙肺部損傷？

7月發布的一個病例報告顯示，一名最初因Covid-19而住院的患者，實際上患的是另一種呼吸道疾病，即電子煙產品使用相關肺部傷害（EVALI）。這名患者的疲勞、氣短和反復發熱，以及腹痛、嘔吐和頭痛，是Covid-19和EVALI都可能出現的症狀，因此造成了誤診。

病例原文：BMJ Case Rep. 2021;14（7）:e243885.

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