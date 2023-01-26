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香港疫情雖逐漸緩和，但今天（1月26日）新增個案仍在2,000宗水平橫行，相信沒有上報的個案也有一定數量。患者較典型的症狀是「喉如刀割」，有內地中醫師就分別介紹了按穴、噴劑、藥材及茶飲的應用與宜忌，以紓緩患者不適。

按穴：魚際和少商

在央視節目《生活圈》中，北京廣安門醫院呼吸科主任醫師王蕾就簡介了魚際和少商兩個穴位的作用。王蕾表示，魚際穴（圖一）是肺經的榮穴，有清肺、利咽、止咳的作用，每次按揉 18至20下，每天兩次；少商穴是肺經的井穴，也是肺經最後一個穴位，它在拇指指甲下方與內側交接的一點（圖二），用指甲掐在穴位，也可清肺、利咽，另有泄熱的作用，每次掐9下，每天掐兩、三次。

魚際穴

少商穴

噴喉：適度勿過量

除了按揉穴位，有些人可能會用藥物噴霧劑直接噴喉嚨。王蕾指出，這類噴霧劑的主要成分包括:薄荷腦、北豆根、蟬蛻（蟬衣）等中藥，均具清熱、解毒、利咽、止痛、消腫等作用。不過，以噴劑直接噴喉，症狀雖很快便得以紓緩，但若患者一天噴十多下或以上，甚至稍有不適就噴，王蕾就提醒患者，像薄荷腦這類寒涼的藥材，如過度使用，反會刺激喉嚨，用者還宜按照噴霧劑說明書指示，每天噴3、4次便可。

王蕾解釋，無論是發燒或咽喉痛，這些症狀都是身體正與病毒打仗的表現，患者須有耐性，給時間讓身體修復，不要一有不適就噴藥，一天噴十多次便是過量。

兩果：不同階段用

坊間有不少紓緩咽喉腫痛的藥物，成分往往都有兩種相似的藥材：青果和西青果（或「藏青果」）在內。原來青果（圖三）與西青果乃不同科的中藥材，雖都有清熱、利咽的作用，但在應用上，兩者則有別。





橄欖要曬乾，才變成中藥「青果」。

（圖源：iStock）

王蕾指出，青果與西青果或藏青果的科屬不同，青果其實是乾橄欖，味道微酸，會較西青果易入口，有清熱、解毒、利咽、止痛的作用；西青果則屬使君子科、訶子的乾燥幼果，其味道偏於苦、澀、酸，同樣有清熱、生津、利咽的作用。兩者都可泡水喝，但要根據新冠患者感染的不同階段飲用 : 青果宜用於感染初期，而西青果則宜用於後期。

王蕾解釋，當外邪入內，患者需要排邪外出，而青果會更適用於外感後所出現的咽乾、咽痛、咳嗽的症狀，而西青果除了清熱解毒之外，還有一點收澀的作用。

因此， 在感染新冠或感冒的初期，對外來邪氣，中醫多使用的是「清」（熱）、「透」（發）、「宣」的方法，以清熱解毒，排出邪氣，而很少使用具收澀作用的西青果。因中醫認為，西青果的澀性較易「留邪」，若「閉門留寇」，便不適合在感染早期使用。感染後期，患者因咽乾而咳嗽，通常是肺氣、肺陰不足的表現，邪氣很少，這時便可用富收斂性質的西青果或其成熟果實訶子，收歛肺氣，利咽、生津，又可止咳。

茶飲：青果利咽茶

此外，青果是橄欖成熟的乾果，其口感更佳，更適合結合其他草藥製成茶飲，以下青果利咽茶同時適合新冠感染前期和後期使用。以青果5粒、木蝴蝶5片、麥冬5克及生甘草3克，用養生壺或小鍋，注500毫升清水，煮滾後當茶飲。木蝴蝶利咽止咳，麥冬潤肺生津，生甘草清熱解毒，集這幾味藥材便可紓緩新冠那像刀片割喉般的不適感覺。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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