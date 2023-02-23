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雖然今時或已沒有多少人關注新冠疫情的發展，但治療方案仍須探討。同是冠狀病毒的沙士（非典型肺炎），當年導致299人死亡，而不少「康復者」卻能重拾健康，反而過著生不如死的生活。20年過去，醫生今天治新冠，在用藥方面，有沒有真正汲取教訓？

當年治沙士，醫生在生命與骨質之間，只好選擇了救命而不管利巴韋林（Ribavirin） 、類固醇等的副作用，結果一些被「治癒」後病人，多年來還在與病魔對抗，根本還沒治癒，陸續出現肺纖維化、骨枯或骨頭壞死、腦梗等症狀，這些後遺症令沙士「康復者」喪失工作能力或自理能力，無論肉體與精神上，都飽受折磨。

用Paxlovid 8個考慮

往者已矣，來者可追。帕克斯洛維德（Paxlovid）是政府兩種處方口服抗病毒藥物之一，但這種被譽為「改變遊戲（指治療）規則」的口服抗新冠藥，雖被指可預防高危人群的住院和死亡，但研究Paxlovid的歐洲病毒及傳染病學專家、生物技術公司首席科學家董宇紅博士卻早前撰文指出，採用或服用Paxlovid其實最少有以下8大考慮 ，因為Paxlovid ：

1. 尚未獲得美國食品及藥物管理局（ FDA） 批准；

2. 應在病人受感染後，盡快服用；

3. 臨床試驗報告顯示，它有9成（89%）療效，但也指出了味覺障礙和腹瀉的副作用；

4. 不適用於年輕患者；

5. 顯示出有限的有效性；

6. 抗藥性存疑；

7. 與其他藥物的相互作用；

8. 天然免疫力會影響 它的療效。

帕克斯洛維德（Paxlovid）是政府兩種處方口服抗新冠藥物之一。

（iStock圖片）

抑製蛋白酶

Paxlovid 含有一種可中斷病毒複製周期的蛋白酶抑製劑。蛋白酶有助病毒分解蛋白質，故可用於各種功能，包括複製。病毒蛋白酶可把病毒蛋白切割成各種不同功能的片段，病毒會將這些蛋白質片段組合成一個完整的病毒顆粒，抑制了病毒的蛋白酶，病毒就不能成功複製。

Paxlovid 另一種成分是治療HIV／AIDS的藥物利托那韋（Ritonavir） ，同樣是一種蛋白酶抑製劑，但就有愈早服用，療效愈大的特性。因此，如果病毒感染處於晚期而且病情嚴重，Paxlovid便可能沒有那麼大的療效。

或已非涉及救命

董宇紅指不少關於 Paxlovid 的研究結果顯示，其治療影響並非都是利多於弊，例如造成味覺障礙的副作用，對新冠患者來說，他們日後便可能像沙士「康復者」般，同樣面對一場災難。

除Paxlovid之外, 莫納皮拉韋（Molnupiravir）是政府另一種新冠口服藥。

（iStock圖片）

去年 9 月，《新英格蘭醫學雜誌》發表了一項在以色列進行，調查逾10萬名患者的研究。研究人員發現，在 65 歲或以上的患者中，Paxlovid 可把住院風險及死亡風險，分別降低 73%及79%，但就沒有證明 對降低40 至 64 歲年齡群的風險，有任何作用。此外，Paxlovid的有效性、抗藥性，乃至它與其他藥物會對病人所造成的影響，都有疑問。

既然今時新冠病毒已與初期的毒性不同，重病或致命率已大幅下降，新冠病人又何必重走當年沙士病人的老路 ?

服用Paxlovid可能有副作用, 新冠病人又何必重蹈沙士病人的覆轍？

（iStock圖片）

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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