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政府早前公報，計劃修訂《牙醫註冊條例》，建議要求本地牙科畢業生實習一年後才能正式註冊，並要求於指定機構工作一定年期，初步建議是兩年。計劃甫提出，未及諮詢階段，牙醫業界迅即反彈，認為政府的修訂過於嚴苛。

政府的修訂是否嚴苛，先瞭解香港牙醫服務進程；上世紀八十年代以前，香港的大學還未有學科培育牙醫本科生，當時的牙科醫生都是來自澳洲、菲律賓等地的牙科畢業生，來港私人執業服務大衆，專業水平雖然參差，但一般市民總算負擔到一般的牙醫服務。

1982年香港大學牙醫學院成立，是目前香港唯一一所牙科學院；根據學院的介紹，牙醫學院提供六年制學士課程及碩博深造項目。2017年，學院有教師45名、研究人員22名、兼職或名譽教師228名、本科生340名、授課式研究生31名、研究式研究生82名，2022/23年度收生90名。

過去四十年，政府平均投放300萬元培訓1名牙醫，投放的公帑超過一百億元，培育了約三千多名牙醫。但公營牙醫現時編制中只有371人，僱用公帑培育的畢業生約一成，目前還有不少於90至100個空缺出現，流失率達11.1%。

（晴報資料圖片）

全港每千人口僅有0.37名牙醫，比例不但非常低，是少得可憐，可説是羞辱了香港這現代化先進社會。而大部分的牙科畢業生都放棄服務於公營機構，流入私人市場或移民他國，構成政府在牙醫服務承諾中的重大缺口，其根本問題不單在人手不足，更是定位錯誤，把本港牙醫護理打造成獨立王國，自立於政府醫療體制之外。

公營牙醫診所只為數十萬在職及退休公務員，提供免費服務。一般市民只能向私家診所尋求牙醫護理，衆所周知，香港私家牙醫的天價收費，全球數一數二，並非升斗市民所能負擔，而私人市場只二千多名註冊牙醫，自是供求失衡，昂貴服務在所難免，基層市民如何負擔？

2022年4月，港大牙醫學院公佈，港大牙醫學科再成全球第二名，是該學院第五次獲評全球頭兩名，暫未有其他學府能打破此紀錄。學院院長表示最新的排名成績，是其帶領學院卓越學術地位的最佳印證，亦有賴教職員和學生，作為口腔健康科學、教育和專業牙科護理的模楷，全球領導者的共同願景。又稱，港大一直支持該學院發展，為「教學和研究」工作提供具啟發性的氛圍。港大牙醫學院於成立40周年之際，進一步成立了「先進牙醫學研究所」，處理複雜和嚴重的口腔疾病個案，並提供牙醫碩士培訓，以及促進研究創新和轉化。

不難理解，從學院的編制和師生比例看，師生比例接近1比1，超過五成師生都是以科研為主，顯示大部分的資源都分配在科研上。成立40年，每年收生人數限制在一百人以下，每年培育出的牙醫數目，何時能達到牙醫與人口世界級的供應比例？

政府為市民提供牙醫服務，提高城市居民的健康水平，取之於民，用之於民，正常不過。但本末倒置，把重點放在名利場上，為科研而科研，而捨棄醫療服務的基本。培育牙醫，為民服務還是為名服務？

自古至今，世界上有醫生這行業的出現，就是因為有「人」的存在，需要療疾、需要解除病痛，不能滿足這基本功能，醫生便沒有存在的價值，不要説如何成為仁醫，就是作為人醫也説不上。醫療保健，只有單一目的：以人為本！若任何原因導致市場失衡，變成以錢為本，這是專業失衡！

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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