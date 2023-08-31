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閉目養神是一件很普通平常的事情，日常緊張生活中，偶然把雙眼合上，回一回氣，把拉緊的情緒放空一下，迅速把精神回復過來，不佔時間，不擇地點，不用訓練，沒甚麽特別之處。

「閉目養神」這詞源流久遠，出處有典籍可考。算是第二個不能用外文直譯的中文辭語，各國詞彙亦沒有一個可直接對應其本身意義的詞句，最接近的只日文翻譯類似閉目調息的意思。

一般人用眼過度勞累，最常出現眼睛乾澀、眼睛疲勞模糊、眼球周圍脹痛、眼白發紅、眼睛發癢、眼睛感覺酸澀甚至刺痛、眼睛分泌物黏稠、怕吹風、畏強光、看燈光周圍出現光暈等現象。

久視傷血

傳統中醫認為，肝藏血、脾運化血液，膀胱經脈開竅於眼睛。假如因過度用眼，出現所述的部分症狀，説明人體心血已有所損耗，繼而導至頭暈、眼花、心慌心悸等身體虧損的症狀。

這就是《黃帝內經》提到：「久視傷血、久臥傷氣、久坐傷肉、久立傷骨、久行傷筋」的五勞之說。傷血就形如内傷，五臟六腑皆已損耗成疾。

精氣神

中醫學認為精、氣、神是維護人體正常生理活動的重要元素，是維持生命機能活動的基本。三者互相依存，互相作用，共同協調，保證人體機能正常運轉。

「神」代表精神、元神，主宰著人體生理和精神活動，閉目養神在微閉雙目的瞬間，精神內守，對修復身心健康助益極大。生活中不少人在疲憊時，都會不自覺閉目片刻修復精神狀態，等再次睜開眼睛時，感覺精力恢復了不少。

養生良方

五勞說啟示著：「過則有害，適度有益」的道理，《黃帝內經》謂「得神者昌，失神者亡」；生死之間，「養神」就展現出其深層意義。

閉目養神，顧名思義就是將眼睛閉上，收斂心神，固守我們的精、氣、神，傳承自先秦時代至今，總結於《黃帝内經》内，成為千古的養生良方。

面部經絡圖

舒通經絡

《黃帝內經》提到，神的充耗，關係到人的壯老；神的得失，關係到人的昌亡，養生者慎養之。而五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。

眼睛周圍有11條經絡，屬全身經絡最密集的部位：經絡起始點在眼睛的有3條，胃經、膀胱經、膽經；終止點在眼睛的有4條，三焦、小腸、任脈、陰蹺脈；經過眼睛的經絡也有4條，心經、督脈、陽蹺脈、肝經。

説明眼睛是衆脈所聚的命門，就像鑰匙，目清則能開啟身體療養大門。閉目收斂心神，讓陰陽經絡交會，經脈運行通暢，身體就會強壯。

閉目不只養神

眼睛是五官之首，與人體多個部分有著密切關係，保護好眼睛就是善待自己。眼睛不好，造成眼部肌肉鬆弛，面部肌膚老化加速。閉眼可保持眼睛濕潤，緩解疲勞，如果再加以眼周穴位按揉，可緩解眼周肌肉痙攣，有效紓緩視覺疲勞。

紓緩眼睛疲勞，也同時令大腦放鬆舒緩。人腦每天接收來自感覺器官傳導的資訊，近一半來自視覺。有研究證明，人閉上眼睛打盹時，大腦和肌肉呈鬆弛狀態，腦頻率從每秒10次降為1次，只要閉上眼睛，大腦就可取得片刻安寧。

理順五臟

閉目養神是最簡單易行的養生方法，閉目可以養心，養心則神安，神安則災病不生，其他臟腑機能也同時理順調和。

一、閉目養心

日常生活中，總會有心神不寧、心亂如麻的時候。心為五臟之主，「心搖則五臟六腑皆搖」。所以，平息自己內心的波動情緒，刻不容緩。閉上雙眼，使呼吸均勻柔和，讓心頭嗔忿煙消雲散。在閉目的過程中，隨著呼吸而自行恢復到自然狀態，舒心自在。

二、閉目養肝

肝主怒，怒傷肝，人靜血歸於肝。肝還與膽關係密切，經絡相通，肝主謀慮，膽主決斷。如果整日疲勞過度、頭腦迷糊，則肝血虛少、膽氣不足，做事情容易思前想後，缺少幹活的衝勁和活力。經常閉目養神，能夠使肝膽得到保養，提高記憶力和決斷能力。

人一旦出現氣憤不平，有著氣逆氣上的徵兆，對身體大大不利。常見的心腦血管問題、血壓問題，都和發怒有很大關係。此時此刻，只要閉上雙眼深呼吸，逐漸平息自己內心的憤怒，同時用雙手輕輕按壓眼瞼；使肝胃二經的經氣下行，有利於平息急怒，和緩心情。

三、閉目養肺

肺對於身體而言，主要的感知就在「氣」，其運行和調理，都需要肺的參與來施行，故有「肺朝百脈」之說。

而平常的呼吸，一般都是淺式呼吸，既不利於體內新舊氣體交換，也不利於全身氣機的宣肅。所以，每天堅持一段時間，閉上雙眼，平靜、和緩、悠長地以腹式深呼吸，對各個臟腑機理都有調整平衡的積極意義。

四、閉目養脾

日常的勞累，會直接傷到脾的運化功能。身體感到疲乏，多是脾氣升清不夠所引起。閉目靜坐對快速恢復體力、提升體內清陽之氣，甚為有效；如果能恒久堅持，脾胃功能也會慢慢強健起來。

五、閉目養腎

養生先養腎，閉目養腎也能達到養生效果。閒時找一個寧靜環境，閉目靜坐，放上一些和緩的輕音樂，對於腎有調養的作用。驚恐傷腎，若能時刻保持情緒穩定，對護腎更有一定益處。

三餐後閉目養神，可以讓血液更多地流向消化道，增強消化功能，保護脾胃。脾胃好，則悲憂少，又相應保護了心肺。綜上可以得知，所謂閉目養神，對五臟皆有很好的調養效果，相互作用，養的不僅僅是「精神」，是養身和養生。當然，養生不是三朝兩日可畢其功，需要恆久的堅持才可達到預期的效果。

慢性病療效

閉目養神對8類慢性病患者起著正面的療效：

1、失眠、焦慮；

2、慢性消化道疾病；

3、慢性肺病；

4、慢性肝病；

5、高血壓、糖尿病、高脂血症等，一急躁或勞累，指標就上升；

6、眼睛疾病，如視疲勞、乾眼症、青光眼、白內障、黃斑病變等；

7、過敏性疾病，中醫講「諸痛癢瘡皆屬於心」，心靜下來有助降低敏感度；

8、結節和腫瘤，閉目養神能有效增強免疫力。

閉目養神原則

中醫講究子午流注，適時養生，但現代人生活緊迫，能抽出半時一刻已甚為珍貴，閉目養神可以無定式、無地點、無目的規限，不須預設達到甚麼效果。

也不必拘泥於地點，在保證安全的前提下，排隊、車上、工作間，隨時隨地，想做就做。閉目養神時並非什麼都不能做，可以閉著眼潛想美景微笑、聽音樂，甚至刷牙、打電話。考試、演講前也可以閉目幾分鐘，有助控制緊張情緒。

閉目養神沒有固定姿勢，也不限時間、不需設備，舒服就行。不過，儘量別趴在桌子上，這樣會導致呼吸不暢、壓迫眼球，靠在椅背上眯一會兒也能凑效。

閒來體會一下王充、白居易的養生之道：

東漢王充在《論衡》述：「閉目塞聰，愛精自保。」，閉上眼睛，堵住耳朵，不受外界干擾，可以珍惜精氣，保健養身。

唐代白居易詩：「閉目常閑坐，低頭每靜思」，「千藥萬方治不得，唯應閉目學頭陀」。

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