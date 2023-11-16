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專家預計，新冠又將肆虐，呼籲市民打針。與早前呼吸系統科專家許樹昌的意見相若，傳染病學專家孔繁毅本月初指出，本港將再出現新冠病毒感染高峰，他呼籲高危人士接種新一代新冠疫苗。不過，若政府只為市民提供美國輝瑞和莫德納（Moderna）第3代疫苗的話，市民便要衡量打針所帶來的風險了。

美國輝瑞和莫德納的第3代疫苗都是mRNA疫苗，但mRNA疫苗對人體是否安全過去一直存疑。至今已有愈來愈多病例、研究及數據支持並證實，打mRNA疫苗有很多風險，包括心臟損傷（如心肌炎、心包炎）和糖尿病，以及較嚴重的不良反應或「異常事件」，如過敏反應、由血小板減少綜合症（TTS）所造成的血栓、免疫系統疾病，如吉巴氏綜合症（GBS）等，甚至有研究發現，mRNA可能在細胞中整合或重新轉錄，損害人體器官和組織並致病。

（圖片來源：Envato）

加拿大：輝瑞疫苗有遺傳病風險

加拿大衞生部門近日再發現，輝瑞疫苗摻雜了可致癌的猿猴病毒 40（SV40）DNA序列（sequence） ，過去SV40序列已從小兒麻痹疫苗中被剔除。在遺傳學上，這序列有一部分被稱為基因「啟動子--增強子」（promoter-enhancer）的序列，可以讓一些「東西」進入細胞核，而由此引發、與遺傳基因有關的副作用或後遺症，正是mRNA疫苗最令人擔憂的地方。

不過，面對加拿大等一眾醫學專家的要求，美國食品藥物管理局（FDA）卻拒絕回收或不再採用輝瑞疫苗，並指之前雖未披露這 SV40 的DNA 序列，但情況並未讓人憂慮。

FDA解釋，在接種了逾 10 億劑 mRNA 疫苗後，至今尚未發現與殘留 DNA 序列或與它數量相關的安全問題。反而現有的科學證據支持， FDA 批准的 mRNA 疫苗屬安全有效，故毋須收回輝瑞疫苗。然而，FDA 並沒有進一步提供證據來支持其立場。FDA這樣回應mRNA疫苗的安全問題，你會收貨嗎？

在心臟損傷、糖尿病、較嚴重的不良反應、透過遺傳基因傳送的疾病等之外，《疫苗》（“Vaccines”）近期公布的一項研究也顯示，意大利逾1.7萬接種mRNA疫苗的人中，約三分一出現了神經系統副作用，包括嗜睡、暈眩、視覺出現重影、感覺異常（肢體麻木或皮膚痕癢）、味覺和嗅覺改變、聲音沙啞或失聲，以及腦霧、注意力不集中等。

美腸胃病學家 : mRNA降益菌水平

在眾多關於mRNA疫苗副作用和不良反應的研究中，較有趣的是有腸胃病學專家和內科醫生「終於」發現，中醫「肺與腸通，互為表裏」的概念有其真確性。

美國腸胃病學家 Sabine Hazan 一項研究發現，在接種mRNA疫苗後，可令人腸道內的益菌----雙歧桿菌（Bifidobacterium）的水平下降多達9成 ! 即mRNA疫苗不利於腸道健康，而腸道健康則與不少慢性病，如糖尿病、癌症、免疫疾病等有關。此外，曾診治 200 名「疫苗病人」的美國內科醫生 Keith Berkowitz也發現，病人打針後普遍出現腸道問題。

（圖片來源：Envato）

中醫有「肺與腸通相表裏」的理論，指肺和大腸經絡之間，有互相聯繫、互相配合的功能和作用，例如司職呼吸的肺，其「肅降」（即肺氣向下，使呼吸道保持潔淨）有助於大腸的傳導，而大腸的傳導則有助於肺的「肅降」等。

筆者殷切期待，全球醫學界再發現更多中醫智慧，並從中得到啟發，以醫好未來比新冠更「新」的病症，造福人類。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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