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本港今日新增4376宗確診個案，包括4180宗本地個案、196宗輸入個案。確診的本地個案中，有1289宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2891宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。

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8月11日更新：





本港今日新增4376宗確診個案，包括4180宗本地個案、196宗輸入個案。確診的本地個案中，有1289宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2891宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有68宗在機場檢測陽性、有98宗於檢疫酒店確診，另有30宗在離開檢疫酒店後確診。



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，近日超過200名新增確診病人，對比幾個星期前，每日入院病人增加數十人，而新增入院的病人中，有一半是60歲以上，另有20多名是3歲以下的幼童。她強調以上兩群組的人士感染後，出現重症及死亡的機會高，呼籲他們盡快接種疫苗。





變種病毒方面，過去7日，感染BA.4或BA.5個案佔10.7% 、BA.2.12.2則佔7%。



再多6間院舍有人染疫，分別為5間安老院舍和1間殘疾院舍，包括逢源護老院、博愛醫院戴均護理安老院、耆康會群芳念慈護理安老院、真鳳凰護老院 、路德會利東宿舍等。





當局接獲287宗學校呈報陽性個案，分別來自231間學校。過去七日，有121間學校錄得2宗或以上感染個案；有間學校個別班別需要停課一周，涉及元朗保良局羅氏信託學校、九龍城港青基信幼兒學校、聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）。





現時有1542名確診病人留醫（新增210人），其中21人危殆，27人情況嚴重；另有182人康復（165人出院）。新呈報1宗死亡個案，涉及一名85歲長者，她沒有打針記錄。





8月10日更新：





本港今日新增4,593宗確診個案，包括4,344宗本地個案、249宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,416宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,628宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有113宗在機場檢測陽性、有106宗於檢疫酒店確診，另有30宗在離開檢疫酒店後確診。



變種病毒方面，初步懷疑 BA.4或BA.5變種病毒佔13.1%，BA.2.12.1則約7.5%%，其他為BA.2.2。



再多5間院舍有人染疫，分別為3間安老院舍和2間殘疾院舍，包括香海正覺蓮社佛教寶靜安老院、仁濟醫院李陳玉嬋安老院、深水埗大愛護老之家有限公司、香港精神康復會天悅宿舍、香港心理衞生會欣怡軒。





當局接獲277宗學校呈報陽性個案，分別來自214間學校。過去七日，有139間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課一周，涉及匡智翠林晨崗學校、聖公會德田李兆強小學、香港浸會大學附屬幼稚園和香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學。



現時有1516名確診病人留醫（新增201人），其中23人危殆，25人情況嚴重；另有227人康復（194人出院）。新呈報4宗死亡個案，涉及3男1女，年齡介乎61至87歲。 醫管局公布，香港兒童醫院有4名醫護人員自後在8月5日及8月8 日出現病徵，期後確診，暫未有其他員工和病人被列為密切接觸者，當局正調查個案之間的關係。

8月9日更新：

本港今日新增4,045宗確診個案，其中本地個案佔3,783宗，輸入個案為262宗，再錄3名患者離世，年齡介乎87至93歲，均未打完3針疫苗。而昨天公布染疫出現嘶吼症的20個月大女嬰現時情況穩定。



張竹君指，檢疫中心旅客今日起有序離開酒店，紅碼凌晨起已開始用，暫未有相關數字。



據公布，目前有1,546名確診者於公立醫院留醫，多4人危殆、3人嚴重，現時合共有27人危殆、21名嚴重病人留醫，當中8人正接受深切治療。



於青山醫院一位女護士於8月4日確診，其後發現多3名病人及一名員工確診，全部情況穩定，有10名密切接觸者需檢疫，該病房已停收新症及停止接受探訪。



院舍個案方面，今日有3間護老院及3間殘疾院舍出現個案，其中騰達護老中心（筲箕灣）有1名院友及1名員工確診。學校個案，有280間學校呈報共401宗確診個案，當中涉330名學生及71名教師；有8間學校個別班別需停止面授一星期，包括聖方濟愛德小學、東涌天主教學校、激活幼稚園、國際英文幼稚園（羅福道）等。



至於Omicron變種病毒個案，最新個案感染BA.4或BA.5佔約12%，BA.2.12.1則佔約6%。



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏醫生指，如家中長者確診，應盡快呈報，並留意長者有否出現病徵，即使病微較輕微亦切忌掉以輕心；她補充，確診長者的呼吸系統多會受影響，如出現咳嗽、聲沙等輕微病徵亦應及早求醫，一旦出現不清醒、呼吸急促、血糖不穩等嚴重病徵，應盡快求醫。

8月8日更新：





本港今日新增4,040宗確診個案，包括3,807宗本地個案、233宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,428宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,379宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有103宗在機場檢測陽性、有98宗於檢疫酒店確診，另有32宗在離開檢疫酒店後確診。



變種病毒方面， BA.4或BA.5變種病毒佔12.7%，BA.2.12.1則有約6.3%，其他為BA.2.2。



再多11間院舍有人染疫，分別為8間安老院舍和3間殘疾院舍，包括 救世軍隆亨長者之家、香海正覺蓮社佛教寶靜安老院、東華三院朱壽祥護養院、基督教香港信義會恩頤居、白普理寧養中心、崇明護老之家、姚連生紀念日間活動中心等。



當局接獲692宗學校呈報陽性個案，分別來自402間學校。過去七日，有255間學校錄得2宗或以上感染個案；有11間學校個別班別需要停課一周，涉及元朗港澳信義會黃陳淑英紀念學校、匡智屯門晨曦学校、海怡寶血小學、救世軍乙明幼兒學校、

慈幼學校（涉3、4號校巴、2A班）、張祝珊英文中學、真理浸信會富泰幼稚園、鄰舍輔導會元朗幼兒園、循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園、鄭植之中學、保良局蕭漢森小學。



現時有1528名確診病人留醫（新增185人），其中24人危殆，22人情況嚴重；另有136人康復（121人出院）。新呈報7宗死亡個案，涉及4男3女，年齡介乎66至88歲。 醫管局公布再多一名幼兒染疫，一名20個月大的女嬰上周五快測呈陽性，昨天情況轉差，帶到聯合醫院，入院時氣喘，其後出現嘶哮症，有發燒及嘔吐，留醫一晚後情況由嚴重轉為穩定，已轉去一般兒童隔離病房，院方會繼續密切監察情況。



8月5日更新︰





本港今日新增4,428宗確診個案，包括4,223宗本地個案、205宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,421宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,801宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有52宗在機場檢測陽性、有118宗於檢疫酒店確診，另有35宗在離開檢疫酒店後確診。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時疫情正緩慢上升，今日雖有下降，但往日經驗都是有時高有時低。她指現時80%以上個案都是BA.1或BA.2.2，7至8%則是BA.4或5。她亦表示，對瘧疾比較擔心，因為有比較多非洲來港人士，在檢疫酒店中確診，個別有嚴重情況，甚至要入深切治療部。醫管局指，暫時有19名瘧疾病人在醫管局醫院留醫，8人在瑪嘉烈醫院，2人在伊利沙伯醫院，9人在廣華醫院，其中1人在今午離世。



再多3間院舍有人染疫，全部是安老院舍，涉事院舍為長發安老院、保良局東涌護老院、東華三院羅王玉文護養院暨日間中心。



當局接321獲宗學校呈報陽性個案，分別來自255間學校。過去七日，有133間學校錄得2宗或以上感染個案；有2間學校個別班別需要停課一周，涉及元朗商會小學和樂䔄幼稚園。



現時有1492名確診病人留醫（新增197人），其中28人危殆，16人情況嚴重；另有213人康復（189人出院）。新呈報4宗死亡個案，涉及1男3女，年齡介乎70至94歲。



2名沙田醫院非緊急救護車服務助理於7月30日確診，醫院其後發現再多2名職員確診，4人情況穩定。





8月4日更新︰





本港今日新增5,020宗確診個案，包括4,773宗本地個案、247宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,708宗屬核酸檢測陽性個案，餘下3,065宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有120宗在機場檢測陽性、有102宗於檢疫酒店確診，另有25宗在離開檢疫酒店後確診。







再多6間院舍有人染疫，涉及4間安老院舍和2間殘疾院舍，涉事院舍為圓玄護理安老院、鴨脷洲護老中心、壬午年耆樂居、松悅園耆逸護養院暨日間護理中心、鄭翼之中心、利民會環翠之家。



當局接獲367宗學校呈報陽性個案，分別來自286間學校。過去七日，有177間學校錄得2宗或以上感染個案；有3間學校個別班別需要停課一周，涉及聖公會阮鄭夢芹小學、香港神託會培恩幼稚園、丹拿山循道學校。





現時有1515確診病人留醫（新增172人），其中27人危殆，19人情況嚴重；另有189人康復（170人出院）。新呈報3宗死亡個案，涉及2男1女，年齡介乎76至94歲。



醫管局公布，黃大仙醫院胸肺科病房8月2日有1名94歲女士因病情急轉直下，院方讓家人恩恤探訪，惟家人隔日補交核酸檢測結果時，發現檢測陽性，而離世女病人同樣確診，院方亦發現多3名病人染疫，正調查感染源頭。





8月3日更新︰





本港今日新增4,547宗確診個案，包括4,321宗本地個案、226宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,711宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,610宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有118宗在機場檢測陽性、有68宗於檢疫酒店確診，另有40宗在離開檢疫酒店後確診。







再多間6院舍有人染疫，涉及3間安老院舍和3間殘疾院舍，涉事院舍為荃灣定安護老院有限公司、志蓮淨苑治療護理安老院、陽光護理之家、靈實寶琳日間活動中心暨宿舍、保良局薄扶林復康中心、竹園區神召會智逸軒。





當局接獲437宗學校呈報陽性個案，分別來自330間學校。過去七日，有228間學校錄得2宗或以上感染個案；有5間學校個別班別需要停課一周，涉及香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學、瑪利諾修院學校（小學部）、田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園、心怡天地幼稚園（麗城）、福建中學（觀塘）。早前公布的聖安當幼稚園和明我幼稚園再有新班別要停課。



現時有1533確診病人留醫（新增164人），其中20人危殆，24人情況嚴重；另有163人康復（146人出院）。新呈報4宗死亡個案，涉及3男1女，年齡介乎84至89歲。



由明日開始，接種疫苗的年齡降低至6個月嬰兒，可預約醫管局轄下普通科門診接種疫苗，而50歲以上人士則可打第4針。





8月2日更新︰







本港今日新增4,123宗確診個案，包括3,889宗本地個案、234宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,438宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,459宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有142宗在機場檢測陽性、有79宗於檢疫酒店確診，另有13宗在離開檢疫酒店後確診。







再多4間院舍有人染疫，涉及3間安老院舍和1間殘疾院舍，涉事院舍為新生精神康復會悅和居、基督教家庭服務中心養真苑、耆康會馮堯敬夫人護理安老院、雅園（第十一座）。



當局接獲549宗學校呈報陽性個案，分別來自383間學校。過去七日，有199間學校錄得2宗或以上感染個案；有14間學校個別班別需要停課一周，涉及香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、天主教聖母聖心小學、港大同學會小學、新界婦孺福利會基督教銘恩小學、聖公會蒙恩小學、聖公會仁立小學、保良局第一張永慶中學、農圃道官立小學、東華三院方肇彝幼兒園、九龍真光中學(幼稚園部)、聖公會主愛小學、五邑鄒振猷學校、香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校、基督教香港崇真會安基幼兒學校。早前公布的基督教香港信義會健明幼兒學校須全校停課，而聖約瑟書院再有其他學生染疫。





現時有1536確診病人留醫（新增171人），其中16人危殆，28人情況嚴重；另有150人康復（133人出院）。新呈報11宗死亡個案，涉及4男7女，年齡介乎22個月至96歲。昨日公布的35個月大確診男童已離開深切治療部，目前情況穩定。





聯合科學委員會昨日開會審視兩間藥廠資料，同意將接種年齡降至6個月大嬰兒。新發現及動物傳染病科學委員會主席 許樹昌教授表示，近期數據顯示0至2歲染疫後重症、死亡為0.14，而3至4歲是為0.11，是一個不低的數目，接種疫苗有助減重症及死亡風險。

8月1日更新︰







本港今日新增4254宗確診個案，包括4019宗本地個案、235宗輸入個案。確診的本地個案中，有1486宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2533宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有132宗在機場檢測陽性、有80宗於檢疫酒店確診，另有23宗在離開檢疫酒店後確診。







再多1間院舍有人染疫，涉及1間安老院舍，涉事院舍為沙田賽馬會耆智園。



當局接獲940宗學校呈報陽性個案，分別來自559間學校，其中有160個樣本在今日採樣。過去七日，有356間學校錄得2宗或以上感染個案；有9間學校個別班別需要停課一周，涉及聖士提凡附屬小學宿舍、聖馬河中學、基督教香港信義會健明幼兒學校、世德幼稚園（梨木樹）、聖若瑟書院、聖安當小學、明我幼稚園、沙田崇真中學、東涌機場幼稚園。另外，香港航海學校的宿舍，多3名學生確診。





現時有1525名確診病人留醫（新增168人），其中23人危殆，24人情況嚴重；另有130人康復（108人出院）。新呈報6宗死亡個案，涉及4男2女，年齡介乎52至84歲。 早前確診的22個月大女嬰離世，個案已轉介死因庭跟進，個案將會計入明日的數字。再有35個月大的男童入院，他在7月29日發燒並前往私家醫院求診，7月30日核酸檢測呈陽性（CT值20.7），期後出現抽筋，轉送仁濟醫院急症室。目前男童在瑪嘉烈醫院ICU接受觀察，情況穩定。



醫管局宣布，由今日起所有陪產人士（不論是否新冠康復者）都需持有48小時內的核酸陰性證明如孕婦懷孕達37周，應開始定期核酸，如嬰兒比預產期早出生，醫院會先接受24小時快測陰性證明，但陪產人士要在2日內補回核酸檢測；長期在醫院陪伴病人的照顧者，須每星期進行2次核酸檢測。

7月29日更新︰







本港今日新增4884宗確診個案，包括4696宗本地個案、188宗輸入個案。確診的本地個案中，有1751宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2945宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有79宗在機場檢測陽性、有90宗於檢疫酒店確診，另有19宗在離開檢疫酒店後確診。







再多4間院舍有人染疫，涉及2間安老院舍和2間殘疾院舍，包括香港基督教女青年會雲華護理安老苑、扶康會澤安成人訓練中心、松齡保德護老中心，以及蕙蘭之家。





當局接獲351宗學校呈報陽性個案，分別來自290間學校。過去七日，有161間學校錄得2宗或以上感染個案；有3間學校個別班別需要停課一周，涉及五旬節中學、皇仁書院、聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園。





變種病毒方面，目前有個案屬懷疑或確定BA.2.12.1；有個案屬懷疑或確定BA.4/5。







現時有1411名確診病人留醫（新增179人），其中21人危殆，18人情況嚴重；另有147人康復（136人出院）。新呈報5宗死亡個案，涉及4男1女，年齡介乎55至88歲。 昨日公布的22個月大女嬰情況仍危殆，經了解後，女嬰前日發燒，同晚8時半到北南丫普通科門診求診，晚上9時半被送往東區醫院急症室。





醫管局公布，瑪麗醫院內科病房有一名85歲男病人在7月24日於手術前檢測呈陽性，期後在7月26日和7月28日再多2名男病人確診；當局在展開追蹤後，發現有4名員工在7月26日先後確診。



另外，醫管局今日起放寬處方新冠口服藥。在新安排下，不論病人有沒有打針、只要是60歲以下、屬高風險人士、長期病患、在病徵出現的5日內求診，沒有臨床不適合因素，醫院就會處方口服藥。



7月28日更新︰

本港今日新增4,886宗確診個案，包括4,638宗本地個案、248宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,786宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,852宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有102宗在機場檢測陽性、有125宗於檢疫酒店確診，另有21宗在離開檢疫酒店後確診。

再多5間院舍有人染疫，全為安老院舍，包括頤和園護老中心、博愛醫院賽馬會護理安老院、香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院、圓玄護養院暨長者日間護理中心（梨木樹邨）及保良局壬午年耆樂居。

當局接獲409宗學校呈報陽性個案，分別來自351間學校。過去七日，有197間學校錄得2宗或以上感染個案；有7間學校個別班別需要停課一周，涉及聖公會聖約瑟堂幼稚園、明愛樂進學校、靈糧堂秀德小學、明愛樂義學校明智班、南亞路德會沐恩中學、深水埗官立小學及東華三院羅裕積小學。





變種病毒方面，目前有3.8%個案屬懷疑或確定BA.2.12.1；有2.4%個案屬懷疑或確定BA.4/5。

現時有1,384名確診病人留醫（新增155人），其中22人危殆，11人情況嚴重；另有155人康復（142人出院）。新呈報5宗死亡個案，涉及3男2女，年齡介乎56至100歲，其中2人來自院舍；1人已打兩針，2人已打3針，2人沒有打針記錄。

抗疫專家顧問團成員劉宇隆指，有一名住離島、22個月大的女嬰確診，由飛行服務隊送往東區醫院，女嬰曾出現持續抽搐及神情呆滯，懷疑出現腦病變或腦炎，現時情況危殆。

7月27日更新︰

本港今日新增4,508宗確診個案，包4,288括宗本地個案、220宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,763宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2,525宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有112宗在機場檢測陽性、有87宗於檢疫酒店確診，另有21宗在離開檢疫酒店後確診。

再多4間院舍有人染疫，涉及3間老人院舍、1間殘疾院舍，分別是滙豐安老院（環翠）有限公司、聚福護老院、騰達護老中心（筲箕灣）及明愛景康居。

當局接獲482宗學校呈報陽性個案，分別來自371間學校。過去七日，有255間學校錄得2宗或以上感染個案；有6間學校個別班別需要停課一周，涉及路德會沙崙堂幼稚園（慈愛分校）、聖公會阮鄭夢芹銀禧小學、觀塘浸信會彩明幼稚園、寶血幼稚園、天水圍循道衛理中學、基督教香港信義會禾輋信義學校。另有2間學校因出現校巴爆疫而需要停課，包括香港耀能協會羅怡基紀念學校、祟真小學暨幼稚園。

變種病毒方面，目前有3.1%個案屬懷疑或確定BA.2.12.1；有1.9%個案屬懷疑或確定BA.4/5。

現時有1,390名確診病人留醫（新增162人），其中28人危殆，19人情況嚴重；另有153人康復（130人出院）。新呈報10宗死亡個案，涉及7男2女，年齡介乎74至97歲，其中4人來自院舍。

7月26日更新︰

本港今日新增4276宗確診個案，包括3975宗本地個案、301宗輸入個案。確診的本地個案中，有1595宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2380宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有182宗在機場檢測陽性、有92宗於檢疫酒店確診，另有27宗在離開檢疫酒店後確診。

再1多間院舍有人染疫，涉及香港耀能協會盛康園，有1名員工和1名院友染疫。

當局接獲524宗學校呈報陽性個案，分別來自387間學校。過去七日，有243間學校錄得2宗或以上感染個案；有11間學校個別班別需要停課一周，涉及青松侯寶垣中學、世德幼稚園、善一堂安逸幼稚園、民生書院（九龍城）、中華基督教會燕京書院、香海正覺蓮社佛教普光學校、元朗公立中學校友會鄧英業小學、高主教書院幼稚園部、金巴崙長老會耀道中學、聖文德天主教小學，以及香港靈糧堂秀德幼稚園。

變種病毒方面，目前有3%個案屬懷疑或確定BA.2.12.1；有1.8%個案屬懷疑或確定BA.4/5。

現時有1425名確診病人留醫（新增175人），其中31人危殆，17人情況嚴重；另有153人康復（130人出院）。新呈報6宗死亡個案，涉及3男3女，年齡介乎84至97歲。

7月25日更新︰





本港今日新增4130宗確診個案，包括3906宗本地個案、224宗輸入個案。確診的本地個案中，有宗屬核酸檢測陽性個案，餘下宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有宗在機場檢測陽性、有宗於檢疫酒店確診，另有宗在離開檢疫酒店後確診。





再多6間院舍有人染疫，涉及3間安老院舍、3間殘疾院舍，分別是基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍、保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心、愷悅弱智人士之家、保良局鄭翼之中心、伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院、蕭明紀念護老院。





在過去周末，當局接獲1112宗學校呈報陽性個案，分別來自649間學校，今早接獲233宗。過去七日，有430間學校錄得2宗或以上感染個案；有8間學校個別班別需要停課一周，涉及仁濟醫院羅陳楚思小學、順德聯誼總會李兆基中學、聖羅撒學校保良局田家炳小學、嗇色園可立中學、將軍澳官立小學、藍田循道衞理小學；啟思小學再有班別出現群組感染和華仁書院的排球班及歌唱班分別有4人和16人染疫。





現時有1409名確診病人留醫（新增183人），其中30人危殆，21人情況嚴重；另有117人康復（110人出院）。新呈報3宗死亡個案，涉及1男2女，年齡介乎71至96歲。沙田醫院一個外科病房1名75歲男病人在7月23日確診，再發現3名男病人及4員工確診，當局正調查病毒來源。

7月22日更新︰





本港今日新增4270宗確診個案，包括4090宗本地個案、180宗輸入個案。確診的本地個案中，有1522宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2568宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有78宗在機場檢測陽性、有97宗於檢疫酒店確診，另有5宗在離開檢疫酒店後確診。





再多3間院舍有人染疫，涉及東江安老院、鈞溢山景安老院和青和居護老院。





當局接獲442宗學校呈報陽性個案，分別來自340間學校。過去七日，有194間學校錄得2宗或以上感染個案；有8間學校個別班別需要停課一周，涉及國際英文幼稚園（雅息士道校舍）、保良局羅氏信託學校、軒尼詩道官立小學、香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園、佛教慈敬學校、聖公會青衣主恩小學、聖保祿幼兒園、啟思小學。





現時有1257名確診病人留醫（新增177人），其中18人危殆，29人情況嚴重；另有148人康復（135出院）。新呈報6宗死亡個案，涉及2男4女，年齡介乎72至97歲。





九龍醫院康復科病房1名病人在7月18日確診，調查後再多1名病人及2名員工確診，同房3名病人列緊密接觸者；而早前爆疫的同一醫院康復科病房再多2名病人確診，累計8病人及1員工確診。屯門醫院外科病房一名91歲男病人7月18日確診新冠肺炎，調查後再多3名介乎72至86歲男病人及4名員工確診。





7月21日更新︰





本港今日新增4375宗確診個案，包括4076宗本地個案、299宗輸入個案。確診的本地個案中，有1496宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2580宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有140宗在機場檢測陽性、有113宗於檢疫酒店確診，另有46宗在離開檢疫酒店後確診。





再多1間院舍有人染疫，涉及博愛醫院賽馬會護理安老院，共有2宗個案。



當局接獲414宗學校呈報陽性個案，分別來自335間學校。過去七日，有193間學校錄得2宗或以上感染個案；有2間學校個別班別需要停課一周，涉及香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校、順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園。





截至7月19日本港錄1149宗懷疑或確定BA.2.12.1，佔2%；403宗懷疑或確定BA.4/5，佔1%。



現時有1233名確診病人留醫（新增163人），其中18人危殆，25人情況嚴重；另有124人康復出院。新呈報3宗死亡個案，涉及1男2女，年齡介乎93至99歲。





九龍醫院康復科病房再多3名病人檢測呈陽性，已轉到聯合醫院接受隔離治療，累計共有6名病人和1名員工確診。另外，醫院管理局已開始試行遠程醫療的視像診症。

7月20日更新︰





本港今日新增3805宗確診個案，包括3625宗本地個案、180宗輸入個案。確診的本地個案中，有2515宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1110宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有68宗在機場檢測陽性、有102宗於檢疫酒店確診，另有10宗在離開檢疫酒店後確診。





再多6間院舍有人染疫，分別是4間老安院和2間殘疾院舍，涉及松暉護老中心、康樂園護老中心、來來護老中心、青松觀有限公司青松護理安老院、東華三院賽馬會頤安護理安老院、康恩園。



當局接獲364宗學校呈報陽性個案，分別來自299間學校。過去七日，有182間學校錄得2宗或以上感染個案；有2間學校個別班別需要停課一周，涉及仁濟醫院林百恩中學3B班、路德會聖十架學校6B班。



截至7月19日，本港錄1,093宗懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株；以及372宗懷疑或確定BA.4／5變異病毒株。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，變異病毒株嚴重性與其他正在流行的病毒株相近，佔全體個案百分之0.5至2不等，沒太大分別。由即日起感染懷疑變異病毒株的人士檢疫要求跟其他確診人士相同，即若環境許可下，可獲安排居家隔離。





現時有1207名確診病人留醫（新增146人），其中17人危殆，32人情況嚴重；另有126人康復（110人出院）。新呈報1宗死亡個案，涉一名67歲男病人，已打3針，有高血壓及糖尿病，昨晚因自殺被送入明愛醫院急症室，經搶救後證實不治。





7月19日更新︰

本港今日新增3,256宗確診個案，包括3,019宗本地個案、237宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,217宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,802宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有122宗在機場檢測陽性、有89宗於檢疫酒店確診，另有26宗在離開檢疫酒店後確診。

再多3間院舍有人染疫，涉及輝濤護老院（屯門分院）、樂善老人院及友愛屯門護老院。

當局接獲498宗學校呈報陽性個案，分別來自385間學校。過去七日，有229間學校錄得2宗或以上感染個案；有8間學校個別班別需要停課一周，涉及中華基督教會基慧小學（3B班）、沙田英藝幼稚園（N1A班）、匡智屯門晨曦學校（P3班）、嗇色園主辦可道中學（2A班）、聖多馬堂幼稚園（上午嘉樂幼兒班）、仁濟醫院王華湘中學、中華基督教會全完中學（4C班），以及香港靈糧堂幼稚園F1校巴上午班次。另外，早前已有個案的學校，再有班別需停課，涉及港九街坊婦女會孫方中學（2B班）及聖公會主風小學（5C班）。

今日再多30宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中13宗源頭不明。

另新增56宗懷疑BA.2.12.1個案，其中33宗源頭不明。

現時有1,190名確診病人留醫（新增152人），其中20人危殆，41人情況嚴重；另有141人康復（121人出院）。新呈報4宗死亡個案，年齡介乎90至99歲，其中1人來自院舍；1人已打兩針，1人已打一針，其餘2人沒有打針。

7月18日更新︰

本港今日新增3,436宗確診個案，包括3,182宗本地個案、254宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,185宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,997宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有145宗在機場檢測陽性、有89宗於檢疫酒店確診，另有20宗在離開檢疫酒店後確診。



再多5間院舍（4間安老院舍、1間殘疾院舍）有人染疫，涉及傅麗儀護理安老院、同歡護老院、恩怡護老之家有限公司、靈實翠林智樂居等。



當局接獲888宗學校呈報陽性個案（今日呈報：202宗、上星期日呈報：287宗、上星期六呈報：220宗、上星期五或以前呈報：179宗），分別來自548間學校。有8間學校個別班別需要停課，涉及聖類斯中學（1D班）、聖家學校（1E班）、香港培道小學幼稚園（K2A班）、蘇浙小學（K1H下午班）、玫瑰崗學校（6A班）、港九街坊婦女會孫方中小學（4C班、6C班）、中國基督教播道會茵怡幼兒學校（N1班），以及威靈頓教育機構張沛松紀念中學（3A班）。



早前國際英文幼稚園（九龍塘羅福道）有多名司機及褓姆確診，中心發現18號校車上午及下午有不同學生乘搭，早班發現再多4名學生確診，所有曾乘搭18號校車的學生都要檢疫。



今日再多30宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中22宗源頭不明。



另新增82宗懷疑BA.2.12.1個案，其中44宗源頭不明。



現時有1,182名確診病人留醫（新增149人），其中17人危殆，38人情況嚴重；另有86人康復（73人出院）。新呈報3宗死亡個案，年齡介乎58至101歲，兩人已打三針，一人已打兩針。

7月15日更新︰







本港今日新增3574宗確診個案，包括3358宗本地個案、216宗輸入個案。確診的本地個案中，有1393宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1965宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有76宗在機場檢測陽性、有109宗於檢疫酒店確診，另有31宗在離開檢疫酒店後確診。







再多6間院舍有人染疫，涉及︰祟德安老院東分院、元朗安心居、屯門友愛護老院、仁濟護養院、靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍、保良局鄭亦之中心





當局接獲323宗學校呈報陽性個案，分別來自258間學校。過去七日，有148間學校錄得2宗或以上感染個案；有3間學校個別班別需要停課，涉及︰元朗激活幼稚園、天主教總堂區學校、救世軍中原慈善基金皇后山學校；九龍塘國際英文幼稚園有7名校車司機和1名保母確診，其中一架校車出現傳播，2名學生、1名司機和1名保母染疫，共26個學生需停課。



今日再多20宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中12宗源頭不明。





另新增38宗懷疑BA.2.12.1個案，其中19宗源頭不明。





現時有1082名確診病人留醫（新增139人），其中23人危殆，24人情況嚴重。新呈報5宗死亡個案，年齡介乎64至90歲。



佛教醫院病房群組新增82歲女病人確診，總計8名病人及5名員工確診。伊利沙伯醫院病房一名98歲病人7月14日確診，再發現3名病人檢測陽性。伊利沙伯醫院放射診斷部再多1名醫生確診，是早前個案接觸者，放射診斷部服務沒有受影響。



醫管局宣布，下周一起照顧較高風險病人的醫護人員，除每日快測外，每周兩次核酸檢測，包括涉及化療、血液透析等醫療服務，以減低院內傳播風險。











7月14日更新︰







本港今日新增3674宗確診個案，包括3417宗本地個案、257宗輸入個案。確診的本地個案中，有1365宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2052宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有117宗在機場檢測陽性、有119宗於檢疫酒店確診，另有21宗在離開檢疫酒店後確診。







再4多間院舍有人染疫，涉及︰香港聖公會林護長者之家、牛頭角樂愉園、沙頭角護理員、香港中國婦女會王陳淑英紀念護理安老院。







當局接獲355宗學校呈報陽性個案，分別來自292間學校。過去七日，有160間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及︰火炭博士山國際幼稚園、聖公會主風小學、東華三院姚達之紀念小學和鑽石山真鐸學校。







今日再多32宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中19宗源頭不明。







另新增62宗懷疑BA.2.12.1個案，其中16宗源頭不明。





近日有陽性個案在深圳灣口岸徘徊，張竹君指當局優化流程，從深圳灣口岸離境時若檢測陽性，將會即發出隔離令，送入社區隔離設施。





現時有1060名確診病人留醫（新增137人），其中20人危殆，23人情況嚴重。新呈報5宗死亡個案，年齡介乎65至90歲。







7月13日更新︰

本港今日新增3,154宗確診個案，包括2,943宗本地個案、211宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,414宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,529宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有101宗在機場檢測陽性、有67宗於檢疫酒店確診，另有43宗在離開檢疫酒店後確診。

再多4間院舍有人染疫，涉及基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、長青安老院、明愛恩翠苑、南華護老院（第一分院）。

當局接獲387宗學校呈報陽性個案，分別來自309間學校。過去七日，有169間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及：

神召會第一小學暨幼稚園AM班；有2人確診

瑪利諾修院學校小學部4A班；有3人確診

神召會華人同工聯會景盛幼稚園K2B班；有2人確診

荃灣公立何傳耀紀念小學1B班；有3人確診

今日再多24宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中15宗源頭不明。

另新增58宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中40宗源頭不明。

現時有1,031名確診病人留醫（新增160人），其中18人危殆，30人情況嚴重；另有109人康復（100人出院）。過去二十四小時，新增2宗死亡個案。

7月12日更新︰

本港今日新增2,769宗確診個案，包括2,558宗本地個案、211宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,103宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,455宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有135宗在機場檢測陽性、有57宗於檢疫酒店確診，另有19宗在離開檢疫酒店後確診。

再多4間院舍有人染疫，涉及2間安老院舍、2間殘疾人士院舍，包括：

西貢靈實胡平頤養院，患者已打4針

葵青青逸居，患者已打3針

沙田香港善導會秦石中途宿舍，患者已打3針；為保安員

竹園樂安居復康院舍，患者已打3針

當局接獲369宗學校呈報陽性個案，分別來自285間學校。過去七日，有164間學校錄得2宗或以上感染個案；有7間學校個別班別需要停課，涉及：

匡智紹邦晨輝學校，有1名教師確診

學之園幼稚園（凱帆薈），有3名教師確診、有5名學生確診

基督教香港信義會祥華幼稚園，有2名學生確診

香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學，有3名學生確診

香港日本人學校，有4名學生確診

九龍真光中學幼稚園部，有1名教師確診、有2名學生確診

世界龍岡學校劉皇發中學，有3名學生確診

今日再多16宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中7宗源頭不明。

另新增30宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中11宗源頭不明。

現時有982名確診病人留醫（新增135人），其中17人危殆，24人情況嚴重；另有107人康復（94人出院）。過去二十四小時，新增1宗死亡個案。

7月11日更新︰

醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會，指近日的確診個案一直徘徊在高位，令醫管局承受很大的壓力。為更精準防疫，由7月15日起，所有在家隔離的人士必須戴上電子手環，確保他們不能進入醫院、院舍等高危場所，亦不可進行要除下口罩的活動。確診者的「安心出行」系統將會轉為「紅碼」以茲識別，令防疫管理更到位嚴謹。此外，從境外抵港人士於隔離期間，其「安心出行」系統將會轉為「黃碼」，同樣限制他們不能進入醫院、院舍等高危場所，亦不可進行要除下口罩的活動。盧寵茂指，「紅碼」和「黃碼」適用於確診及境外檢疫隔離人士，與疫苗通行證不同，細節會在執行時再解釋。

本港今日新增2,863宗確診個案，包括2,611宗本地個案、252宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,066宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,545宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有129宗在機場檢測陽性、有109宗於檢疫酒店確診，另有14宗在離開檢疫酒店後確診。

再多1間安老院舍有人染疫，涉及香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院。

當局接獲627宗學校呈報陽性個案（今日呈報：152宗、7月10日呈報：178宗、7月9日呈報：175宗、7月8日或以前呈報：122宗），分別來自454間學校。過去七日，有234間學校錄得2宗或以上感染個案；有8間學校個別班別需要停課，涉及：

東華三院王余家潔紀念小學5B班，有3名學生確診

荃灣靈光小學6A班，有4名學生確診

九龍三育中學4B班，有4名學生確診

啟思幼稚園DN班，有2名學生確診

寶血女子中學4H班，有3名學生確診

約克國際幼稚園Red上午班，有3名學生確診

大埔匡智松嶺學校立群、立善至美班、成美班，有2名學生確診

中華基督教會望覺堂啟愛學校中六，有2名學生確診

今日再多19宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中6宗源頭不明。

另新增36宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中19宗源頭不明。

現時有957名確診病人留醫（新增121人），其中17人危殆，31人情況嚴重；另有79人康復（71人出院）。過去二十四小時，新增7宗死亡個案，年齡介乎65至90歲。

7月8日更新︰





本港今日新增2945宗確診個案，包括2748宗本地個案、197宗輸入個案。確診的本地個案中，有1035宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1713宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有74宗在機場檢測陽性、有97宗於檢疫酒店確診，另有26宗在離開檢疫酒店後確診。



由今起在檢疫酒店檢疫期間第3天須進行強制檢測，即在第3、5、9、12日都要進行檢測，昨日政府亦即時暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。醫務衞生局局長盧寵茂教授強調，暫緩個別航線「熔斷機制」不等於放寬防疫措施，政府從無考慮「躺平」。他又指，現時確診個案，如再無改善，可能在兩星期內確診個案會變為雙倍。



再多5間院舍爆疫，涉及3間安老院舍和1間殘疾院舍，涉事院舍各有一名院友染疫。



當局接獲214宗學校呈報陽性個案，分別來自119間學校。過去七日，有107間學校錄得2宗或以上感染個案；有2學校個別班別需要停課，涉及路德會協同中學、路德會梁鉅鏐小學。





今日再多11宗懷疑BA.4或BA.5個案， 其中3宗無源頭，患者居住在皇后大道西、富榮花園等。



另新增20宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中18宗源頭不明。





現時有852名確診病人留醫（新增113人），其中人14危殆，18人情況嚴重；另有119人康復（103人出院）。新增3宗死亡個案，兩位病人於昨日離世，一位病人在前日離世，涉及2男1女，年齡介乎64至85歲，全部患有長期慢性疾病。



雅麗氏何妙齡那打素護養院內科混合病房多2名病人確診，醫院再有內科男病房出現傳播，共3人確診；香港佛教醫院護養病房再多2名男病人確診。田家炳護養院一名57歲女病人轉往博愛醫院內科病房治療，期間新冠檢測發現確診，現時情況嚴重。

7月7日更新︰





本港今日新增3028宗確診個案，包括2856宗本地個案、172宗輸入個案。確診的本地個案中，有948宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1908宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有98宗在機場檢測陽性、有57宗於檢疫酒店確診，另有17宗在離開檢疫酒店後確診。







再2多間院舍爆疫，涉及1間安老院舍和1間殘疾院舍，涉事院舍為敬福護老院和匡智愛東宿舍。





當局接獲201宗學校呈報陽性個案，分別來自180間學校。過去七日，有80間學校錄得2宗或以上感染個案；有2間學校個別班別需要停課，涉及迦南幼稚園 (香港仔)3UKB班和馬鞍山靈糧小學6D班。





今日再多17宗懷疑BA.4或BA.5個案， 其中2宗無源頭，患者居住在筲箕灣高望大樓、梨木樹邨等地方。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，根據世衛數字，BA.5在全世界正取代其他病毒株，在83國家找到，由上周37%升至52%，BA.4則由11%上升至12%；相反BA.2和BA.12.1則有下跌趨勢。





另新增42宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中28宗源頭不明。







現時有861名確診病人留醫（新增134人），其中12人危殆，15人情況嚴重；另有99人康復（86人出院）。過去二十四小時，新增1宗死亡個案，涉及1名79歲女病人，本身患血壓高、類風濕關節炎。





雅麗氏何妙齡那打素護養院內科混合病房一名男病人入院發現陽性，經追查後發現同房6名病人及1名護士；香港佛教醫院護養病房增2病男人確診。

7月6日更新︰





本港今日新增2815宗確診個案，包括2672宗本地個案、143宗輸入個案。確診的本地個案中，有1021宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1651宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有79宗在機場檢測陽性、有49宗於檢疫酒店確診，另有15宗在離開檢疫酒店後確診。







再多1間殘疾人士院舍爆疫，合共2人確診，涉及基督教懷智服務處元州宿舍。







當局接獲239宗學校呈報陽性個案，分別來自209間學校。過去七日，有96間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及元朗明愛樂勤學校、中華基督教會燕京書院、五筍節靳茂生小學、何明華會督銀禧中學。至於昨日公布的英華書院未有其他學生染疫，只有一名確診學生家人染疫。





今日再多22宗懷疑BA.4或BA.5個案，觀塘「為食火鍋」多2名員工染疫，有7宗為無源頭。張竹君指，BA.4或BA.5的比例逐漸上升，由6月21的0%上升至近日的1%，擔心可能會有再次感染的情況。





另新增19宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中16宗源頭不明。







現時有830名確診病人留醫（新增113人），其中14人危殆，18人情況嚴重；另有108人康復（90人出院）。過去二十四小時，新增1宗死亡個案，涉1名71歲女病人，需長期臥床，有糖尿病、高血壓、曾中風。





香港佛教醫院護養病房多一名外判清潔工及9名同房病人染疫，已被安排到東華三院黃大仙醫院接受隔離治療。當局正研究如何加強病人入院的篩查及員工每日檢測的方法，以盡快找出確診個案。





7月5日更新︰





本港今日新增2268宗確診個案，包括2085宗本地個案、183宗輸入個案。確診的本地個案中，有771宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1314宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有106宗在機場檢測陽性、有61宗於檢疫酒店確診，另有16宗在離開檢疫酒店後確診，有個別個案CT值低。





衞生署衞生防護中心傳染病處主任 張竹君醫生表示，近期確診個案上升，比數星期前「翻咗一翻」。她呼籲市民不要放鬆，外國經驗指BA.4或BA.5傳染性高，即使康復者亦有再感染機會。







再多7間院舍有人染疫，涉及4間殘疾人士院舍、3間安老院舍；每間院舍有1人確診，共涉名3院友及4名員工。







當局接獲321宗學校呈報陽性個案，分別來自243間學校。過去七日，有106間學校錄得2宗或以上感染個案；有6間學校個別班別需要停課，涉及：



- 天主教天主教慈幼會伍少梅中學 5A班



- 東華三院捷和鄭氏幼兒園 N1班



- 屯門古官立小學 6A班



- 東莞工商總會張煌偉小學 6D班



- 香港教育工作者聯會黃楚標中學 5B班



- 英華書院 3A、2E、4C、2D班







今日再多8宗懷疑BA.4或BA.5個案，馬頭涌官立小學多一人染疫，涉事為4C班學生；觀塘「為食火鍋」多一人染疫。





另新增10宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中8宗源頭不明。







現時有名828確診病人留醫（新增132人），其中13人危殆，19人情況嚴重；另有89人康復（70人出院）。過去二十四小時，沒有新增死亡個案。



醫管局指，佛教醫院護養病房新增4宗個案，該病房已停收新症及探訪並進行清潔。青山醫院法醫精神科男病房再多1人確診，群組累計5名病人及3名職員染疫。雅麗氏何妙齡那打素醫院膳食部有1人確診。



7月4日更新︰

本港今日新增1,841宗確診個案，包括1,645宗本地個案、196宗輸入個案。確診的本地個案中，有276宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,369宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有145宗在機場檢測陽性、有37宗於檢疫酒店確診，另有14宗在離開檢疫酒店後確診。

再多5間院舍有人染疫，涉及2間殘疾人士院舍、3間安老院舍；每間院舍有1人確診，共涉4名院友及1名員工。

當局接獲600宗學校呈報陽性個案（今日呈報：130宗、昨日呈報：133宗、7月2日呈報：114宗、7月1日呈報：141宗）；分別來自421間學校。過去七日，有204間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及：

馬頭涌官立小學6C班，1名老師、3名學生確診；其中2名學生涉染BA.4或BA.5

沙田路德會梁鉅鏐小學3C班，3名學生確診

上水東莞學校3CB班，有3名學生確診

大埔三水同鄉會禤景榮學校1D班，有3名學生確診

今日再多11宗懷疑BA.4或BA.5個案，除馬頭涌官立小學2名學生，亦包括1名觀塘「為食火鍋」食客、1名耀東邨耀安樓居戶、1名居海富苑A座海寧閣的海關人員。

另新增34宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中20宗源頭不明。

現時有787名確診病人留醫（新增123人），其中13人危殆，15人情況嚴重；另有97人康復（90人出院）。過去二十四小時，沒有新增死亡個案。







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