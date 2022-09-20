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行政長官李家超日前在禁毒節目中致辭時表示，政府將計劃把大麻二酚（CBD）列入《危險藥物條例》下管制。近年市面上不乏各式各樣的CBD產品，如零食、飲品和化妝品等，究竟這些CBD產品是否安全？擁有這些產品又會否有機會觸犯法例？即睇消委會教路！

（圖片來源：unsplash）

三分一的本地CBD樣本曾被檢出THC！

我們常聽到的大麻，一般是指大麻屬（genus cannabis）植物及其活種子，是常被濫用的毒品之一，而近年於保健食品界大受歡迎的CBD便是由大麻植物提取中提取而成。除了CBD，大麻中亦可提取四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol，簡稱THC），THC及某些大麻素除了具有精神活性及可使人產生幻覺外，更會令人上癮，危害健康，因此受《危險藥物條例》管制。

消委會指，由於CBD與THC的化學結構十分相似，因此從大麻植物提取CBD時，其實極難分離出純CBD；此外，在生產過程中，產品亦有機就受THC污染。而根據政府資料，以CBD分離物製成的產品，是難免含有一定濃度的THC。

除了產品本身受污染，CBD亦可透過水和空氣中的二氧化碳會催化並自然分解為THC。如果產品沒有密封，即使在正常儲存環境下，當中的CBD也可分解為THC，因此消費者可能會在不知情下接觸到毒品THC。而實際上，政府在2022年6月的測試文件曾指出，有三分之一的本地CBD樣本被檢出THC，十分危險。

CBD或影響生殖功能？

不少CBD產品都被推廣為天然草本物質，除了製成保健品，現時市面上CBD還被添加到各類零食、飲品、化妝品和個人護理用品等產品，更於不少大型商場、網上商店和社交媒體平台等出售，很容易便可以入手，不過CBD又是否真的安全？

歐洲食品安全局（EFSA）曾指，CBD對肝臟、胃腸道、內分泌系統、神經系統和心理健康的影響仍有待釐清；EFSA同時指出，有研究顯示CBD對實驗動物產生不良影響，尤其在生殖方面；因此，確定CBD會否同樣對人類產生該等不良影響亦相當重要。

不過，現時美國及歐盟也有批准使用含CBD的處方藥物治療某些病症，例如痙攣；因此CBD在醫生處方下，仍有其醫學價值。

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