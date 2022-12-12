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提起蛇，大家會聯想起劇毒，原來在醫學上引發「生蛇」的病毒同樣危險，患者的皮膚會出現大大小小的紅疹及水泡，痛楚級數更直逼分娩！有皮膚科醫生指出，若患者能把握病發72小時內處理，可控制病情之餘，更可避免終身留疤影響外觀！

據皮膚科專科醫生王慶榮解釋，「生蛇」是由水痘帶狀疱疹病毒引發的一種疾病，當水痘痊癒後，這些病毒仍會潛藏於神經系統之中，待人體免疫力下降，這些寄居已久的病毒就會變得活躍，沿著神經線於皮膚上發病，故任何曾經感染過水痘的人，都有機會「生蛇」。

皮膚如火燒針刺 痛楚直逼分娩

有曾經「生蛇」的患者形容，發病時皮膚像被火燒般又痕又痛，痛楚甚至比分娩更加劇烈。「帶狀病毒會沿著神經線遊走，患者受感染的皮膚部位會出現如火燒、針刺、電擊及刀割般的痛楚。隨著感染範圍擴大，身體任何有神經線的地方也有機會出紅疹及小水泡，如面部、手、腳、腰及脊椎等，痛楚亦會加劇。」

由於「生蛇」的關鍵是免疫力下降，故年過50歲、年紀愈大、「生蛇」的機會就愈高。曾經有研究指出，80歲以上的長者之終生風險大約為50%。另外，由於帶狀疱疹病毒是趁免疫力弱時作出攻擊，故正服用類固醇、接受化療、患有慢性病如糖尿病、腎病、愛滋病等也屬高危一族。

王醫生觀察到近年「生蛇」有年輕化趨勢，相信與工作壓力、睡眠不足、煙酒過多而令免疫力下降有關，增加「生蛇」風險。



神經痛可持續數月 留疤痕影響外觀

「生蛇」除了痛，原來也會引發其他後遺症，最嚴重更會威脅生命。「後遺症分為急性及慢性，若病毒上眼，可能會引發角膜炎或視膜網壞死，嚴重者會喪失視力。如果顏面神經受影響的話，嚴重情況可引致面癱。不過這類併發症的機率較細。而部分患者亦會出現後遺神經痛 (postherpetic neuralgia)，即使康復後也會感到疼痛，痛楚可以持續數星期至數月不等，對日常生活造成困擾。」另外，王醫生指由於「生蛇」會令皮膚表面出紅疹及水泡，有機會留有疤痕，故他建議患者康復後應多塗潤膚膏，並避免於烈日下暴曬，以免令色素加深。

把握治療黃金期 服藥縮短發病日數

「生蛇」令人聞風喪膽，不過王醫生指大眾毋須過慮，因為只要能把握黃金治療期服藥，即可大大縮短發病時間。「上一代的抗病毒藥物腸胃吸收率較差，患者每日需要服用的次數較多，容易引起依從性不足問題。新一代的抗病毒藥物於這方面大有改善，藥效得以延長，只要把握發病後的黃金72小時內服用，可以有效阻止病毒感染蔓延，縮短發病的日數。據外國的研究顯示，服用新一代抗病毒藥物的患者，平均5至6日水泡已收乾結焦。而服用安慰劑的群組則需要7日始痊癒，故愈早服藥對加快復原速度愈有幫助。另外，即使患者真的錯過了黃金72小時，只要皮膚仍有新生的紅疹及水泡，代表體內的病毒仍然活躍，故服藥仍可有助控制病情。」

最後，王醫生重申，由於免疫力是「生蛇」的關鍵，故恆常運動、作息定時、維持均衡的飲食習慣及減少煙酒，對預防「生蛇」 絕對有幫助。





皮膚科專科醫生

王慶榮

資料由客戶提供







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