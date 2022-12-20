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骨質疏鬆症屬慢性骨骼新陳代謝病症，在全世界五十歲以上的人士當中，每三位女性就有一位會出現骨質疏鬆性骨折，而男性則每五位有一位。由於骨質疏鬆症患者的骨質密度減少，令骨骼變得脆弱，細如打噴嚏的力度都會引致骨折。骨科專科醫生黃頌廷指，大部分病人因為沒有明顯症狀而掉以輕心，直到骨折才發現患有骨質疏鬆問題。其實年過五十人士已是高危一族，如果出現駝背、坐骨疼痛就要加倍留意，切勿到骨折發生才正視問題。

骨質流失致疏鬆

骨骼會不停製造新組織，同時舊的骨組織會被分解。踏入五十歲，造骨細胞與食骨細胞比例失衡，導致被分解的骨組織多於新做的骨組織，骨質因此逐步流失。除了年齡因素，女性亦會因更年期雌激素下降而加速骨質流失。另外，體型瘦小、缺乏運動、長期服用類固醇藥物、飲食中的鈣攝取量偏低亦會增加骨質流失的風險。黃頌廷醫生指，患有骨質疏鬆症的人士，骨骼硬度比同齡人士低，即使低能量碰撞、低處跌下，甚至打噴嚏或咳嗽，也有可能引致骨折，最常見的位置包括股骨、脊椎及前臂骨。

聖保祿醫院骨科專科醫生黃頌廷指，由於骨質疏鬆症患者的骨骼硬度比同齡人士低，容易出現骨折意外。

及早治療降骨折風險

部分患有骨質疏鬆症的人士可能有背部彎曲或出現背痛的情況，但大部分患者均沒有明顯症狀，往往因骨折才被發現。骨科專科醫生黃頌廷指，醫生會透過骨質密度檢查來評估骨質狀況，然後以檢查結果與健康年輕人的骨質密度進行比較，從而計算出比較值，即T-score。如T-score低於-2.5個標準差，則界定為嚴重骨質疏鬆級別，意味患者的骨質疏鬆程度已達嚴重水平，由於骨折風險比正常人士高，所以建議患者及早接受治療。黃頌廷醫生續說，治療方面會以藥物為主，例如雙磷酸鹽，藉由抑制食骨細胞來減緩骨質流失速度，配合服用維他命D及鈣質補充品，能夠令骨質密度提升，一般情況下，患者約服用一年已有顯著改善，有助降低骨折風險。雖然，雙磷酸鹽有機會做成下顎骨鬆弛、大腿骨彈性下降或骨質增生等副作用，但患者只要依照醫生制定的藥物假期，每隔兩年停藥一段時間，出現副作用的機會大大減少。

最後，黃頌廷醫生提醒讀者，平日應保持健康生活，多攝取維他命D、鈣質及多做負重運動，有助減慢骨質流失的速度。另外，年過五十歳人士應及早進行骨質密度檢查，了解骨質健康，一旦發現有骨質疏鬆問題，應及早求診。





聖保祿醫院骨科專科醫生

黃頌廷

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