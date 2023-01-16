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雞精可說是「熬夜恩物」，每逢考試、OT需要通宵溫書工作，很多人都會以雞精提神兼補充體力，不過市場上有林林總總的雞精，滴雞精、熬雞精、素滴雞精……到底當中的成分又是否能補身？消委會最近測試了 15 款預先包裝雞精的食用安全和營養素含量，發現每毫升計售價最高的「維特健靈」原味素滴雞精和最低的「白蘭氏」原味雞精均獲 5 點總評分，可見最貴也不代表最好。而且消委會指，雞精雖然含豐富蛋白質，但原型食品如去皮雞腿肉的蛋白質含量更高、更便宜，以素滴雞精為例，需花費多達 $1,710 來吸收蛋白質，比雞腿肉的價錢相差近 300 倍。

不同種類的雞精有咩分別？

雞精主要分為傳統雞精、滴雞精和熬雞精，當中的分別在於製作方式。傳統雞精把雞隻長時間以高溫高壓隔水加熱蒸煮；滴雞精則是以蒸箱加熱滴出的雞隻精華，整個製作過程中不加水；而熬雞精的製作過程就像熬雞湯，將原料雞隻放進鍋爐中，經長時間高溫熬煮萃煉。雞精還會經過脫油步驟，去除大部分油脂。至於近年出現的素滴雞精，則標榜以植物精華為原材料製成。

消委會早前搜集了 15 款市面較常見的預先包裝雞精，包括 1 款傳統雞精、10 款滴雞精、3 款熬雞精和 1 款素滴雞精，每盒售價由 $188 至 $990，並由獨立實驗室為各款雞精進行化學及營養測試，包括防腐劑、黃曲霉毒素、總脂肪、飽和脂肪酸、膽固醇、蛋白質、氨基酸等。

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