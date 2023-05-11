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在香港公立醫院等候覆診的時間又漫長又煎熬，不過今日起有其他選擇了！醫務衛生局公布，5月10日起推出「支援粵港澳大灣區醫管局病人先導計劃」，合資格港人可以在香港大學深圳醫院接受資助診症服務，甚麼人合資格？診金及資助上限多少？即睇先導計劃詳情！

「支援粵港澳大灣區醫管局病人先導計劃」由5月10日開始，於2024年3月31日完結。合資格港人可以到港大深圳醫院指定門診接受診症，除了享有豁免醫療費用人士外，每次更只需100元人民幣，價錢十分便宜！另外，每人亦會有2,000元人民幣資助，讓你安心求診！

合資格參與人士（已預約醫院管理局指定的專科門診或普通科門診的慢性疾病患者）：

1. 持有有效香港身分證人士

2. 11歲以下的香港居民

3. 醫院管理局行政總裁認可的其他人士

（圖片來源：港大深圳醫院）

指定門診：麻醉科﹙只包括痛症科門診﹚、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科﹙骨科﹚、兒科及外科

如何參與先導計劃？要準備哪些文件？

如果你本身已參與2020年11月推出對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃，今次只需向港大深圳醫院提出並填妥「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃-確認回條」便可完成申請手續，不過如果你的個人資料有所更新，便要重新遞交申請！

假如你未曾參與過去的支援計劃，今次又想嘗試一下，便要填妥申請表，連同身分證、回鄉證，以及醫管局指定的專科門診或普通科門診預約便條向港大深圳醫院提出申請。如未滿16歲，就需本人及監護人資料，如本人的出世紙及身分證。除了親臨港大深圳醫院外，還可透過微信手機程式提出申請，不用來回一趟，十分方便！院方收到有關申請後，便會以加密形式發送資料到電子健康紀錄統籌處及醫管局作核實身分等。如完成所有程序，院方就會根據你在香港醫管局覆診的排期情況及醫院門診安排，為你安排就診日期，這項服務並非「先到先得」，因此或需耐心等候！

港大深圳醫院網頁：www.hku-szh.org/index.html

醫管局網頁：www.ha.org.hk/goto/sss/tc/







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