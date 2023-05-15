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長者身體機能退化，部分或面對大小便失禁的問題，需使用成人紙尿片、紙尿褲或尿滲墊等產品解決煩惱。這些護理產品長期緊貼皮膚，透氣度、吸濕力等性能不只影響舒適度，如果產品性能表現欠佳，還可能帶來皮膚過敏、甚或皮膚炎、尿道炎等危機！

消委會近日就市面上30款成人紙尿片、紙尿褲和尿滲墊進行測試，發現有13款樣本透氣程度低，有2款產品回滲嚴重，另有1款滲漏量多，或令到長者使用時感到悶熱或不舒服。消委會過去調查發現，逾9成受訪院舍每日需為卧床長者更換尿片6至8次，長者對此類護理產品需求高，照顧者應怎樣選擇，才能覓得性價比高的產品呢？



是次測試樣本包括15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲和5款尿滲墊，消委會就其滲透性能、透氣度、衞生程度等進行評估。結果發現，「安心寶 至尊裝成人紙尿片」和「WhiteIndustry韓國Care金裝成人紙尿片」的總評達4.5分或以上，平均每片分別售$5和$6.2，而每片售價最高的尿片樣本「安加適 彈性金裝成人紙尿片日用」，總評只得3分，結果再次反映價錢與產品質素沒有必然關係。





（消委會圖片）





安心寶 至尊裝成人紙尿片

（網上圖片）





WhiteIndustry 韓國Care金裝成人紙尿片（網上圖片）



屈臣氏、Topvalu 紙尿褲易回滲



尿片、尿褲長時間與皮膚接觸，如果吸收層未能有效鎖着已吸收的液體，尿液回滲至表層，就會大大影響使用時的舒適感，並有可能使令到皮膚和敏感部位受細菌感染。消費者應選擇回滲量低的產品，當回滲量愈低，樣本表面愈乾爽。而相關標準要求的樣本回滲量為30克或以下。



測試結果發現，尿片、尿褲的回滲程度參差，尿片樣本的平均回滲量為0.1克至13克，當中有7款產品表現較佳，平均回滲量少於0.5克，包括「安心寶 至尊裝成人紙尿片」、「加零一 成人護理褲綿柔透氣」、「德寶123 成人紙尿片」、「柏力 成人紙尿片」、「包大人 親膚防漏紙尿片 （日間使用）」、「小確幸 成人紙尿片」和「萬寧 成人紙尿片 （升級版）」。而「屈臣氏 成人紙尿褲」表現較遜色，平均回滲量最高，達13克，但仍符合相關標準的要求。





屈臣氏 成人紙尿褲（網上圖片）



至於紙尿褲樣本方面，平均回滲量由0.1克至20.1克，「ABENA ABRI Flex Premium LI」、「倍樂 成人舒爽褲」、「一級幫 金裝成人紙尿褲」、「一定妥 成人日用褲（加柔新裝）」和「包大人 活力褲日用型」的平均回滲量少於0.5克，表現出色；而「Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用 」的平均回滲量較差，達20.1克，為所有樣本中最高。





Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用（網上圖片）



Topvalu紙尿褲易滲漏 安加適和添寧尿滲墊不透氣



尿片和尿褲的防漏表現亦重要，若尿液不慎滲漏弄污衣物，或引起尷尬及不便。消委會指出，大部分尿片和尿褲樣本都沒有滲漏或只有輕微滲漏，僅「Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用 」的平均滲漏量比其他樣本多，表現較遜色，但仍符合相關標準的規定。



而尿滲墊用來吸收少量滲出的尿，而非如尿片和尿褲一樣用作應付排尿，其吸收性能較重要，是次測試樣本的吸收表現均出色。



紙尿片、紙尿褲和尿滲墊長期使用，不只要防漏，還需兼具透氣，避免因出汗或排尿後產生的「濕氣」而使皮膚感到焗熱和黏膩，透氣度差的話，夏天天氣炎熱時還有可能焗出紅疹。15款紙尿片中，有11款不透氣，僅「安心寶 至尊裝成人紙尿片」、「WhiteIndustry 韓國Care金裝成人紙尿片」和「加零一 成人護理褲綿柔透氣」透氣表現較佳，穿着時會較舒適。





加零一 成人護理褲綿柔透氣（網上圖片）



而尿褲樣本的透氣度不俗，有4款達最高5分，包括「ABENA ABRI Flex Premium LI」、「リフレ LIVEDO はくパンツ夜用スーパー成人紙尿褲」、「一級幫 金裝成人紙尿褲」和「Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用 」。



尿滲墊樣本則表現參差，「Refré Light Incontinence Pads（For Men）」、「Topvalu さらさら吸水`パツド（長時間/夜用）」和「倍樂成人舒爽墊35cm」達4分以上，而「安加適 無憂墊Pad」和「添寧 護妳墊discreet（加強型）」則完全不透氣，表現不理想。「零滲漏」和高透氣度是魚與熊掌，兩者不能兼得嗎？綜合測試結果發現，「添寧 安心活力褲日用型」和「喜舒樂 長時間成人紙尿褲（安全防護型）」透氣度較高，同時沒有任何滲漏，顯示兩者其實可並存。





添寧 安心活力褲日用型

（網上圖片）





喜舒樂 長時間成人紙尿褲（安全防護型）

（網上圖片）



另外，消委會從「松鶴成人紙尿褲」檢出少量真菌，而在「包大人 親膚防漏紙尿片 （日間使用）」、「松鶴成人紙尿褲」、「屈臣氏 成人紙尿褲」和「護身寶 穿著式成人紙尿片」檢出少量游離甲醛。儘管檢出量全部低於相關標準要求上限，但尿片和尿褲始終直接接觸使用者的皮膚和敏感部位，而且接觸時間不短，仍有機會刺激皮膚，嚴重更可能出現過敏性皮膚炎。



下頁：全部30款產品表現如何？即睇各項產品的總評分！







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