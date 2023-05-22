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最近有沒有留意經常出現暑熱警告通知？勞工處自5月15日起推行工作暑熱警告，並分為黃、紅及黑色3個等級，每隔1小時更新一次，讓戶外工作的大家可以參考及調整勞動量及休息。就算你不在烈日當空下工作，近日天氣炎熱，最高氣溫達30度，流汗、全身散發著熱氣等都在所難免。如果你還會感到頭暈、肌肉痙攣或乏力等，就可能是熱衰竭或中暑！很多人遇到這情況，都想到用冰水或「沖個冷水涼」降溫，但這樣可能對身體更為有害，甚至加重病情！

暑熱警告│面色看出是熱衰竭或中暑？中暑可致死？

常聽到「快要中暑」，但大部分人在酷熱天氣下感到不適，可能都是熱衰竭，究竟熱衰竭及中暑有甚麼分別？熱衰竭又有甚麼病徵？

夏日炎熱難免會出一身汗，雖說出汗能有助身體散熱，但假如大量出汗、面色蒼白，同時有頭暈、噁心嘔吐感覺，甚至肌肉痙攣，可能就是熱衰竭的徵兆！同行人士還應留意患者的皮膚是否濕冷、沒有明顯高溫，以及脈搏是否跳動得快且弱。如果以上皆是，他就可能是熱衰竭了。

對比熱衰竭，大家經常講到的中暑則較嚴重，若沒有及時處理，患者更有可能會失去意識，甚至死亡！即使中暑也有頭痛、噁心嘔吐感的病徵，但當一個人在烈日當空下面色潮紅、肌肉乏力，卻沒有汗水，脈搏跳動得快而強，就可能是中暑！當體溫升至攝氏41度或以上，患者可能會昏迷，沒有及時降溫及急救，便會有生命危險！

（圖片來源：Unsplash）

無論是遇到熱衰竭或中暑的人，大家都可以把他移至陰涼處，免受太陽曝曬。熱衰竭的患者可能需要一些稀釋的鹽水，例如是運動能量飲品，補充水分及電解質。若是中暑的話，除了把患者移至陰涼地方平躺，亦應以濕毛巾為他抹身，如頸部及腋下等，並解開他身上多餘衣物降溫！

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