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隨著氣候持續暖化，天文台單是去年就有 15 日錄得最高氣溫達 35 度或以上 ，是有紀錄以來高溫日數最多的一年，預計本港今年的平均溫度仍然偏高，有機會打入「10大」最高氣溫紀錄。有見及此，天文台近日加碼推送「極端酷熱特別提示」，尤其受超強颱風「瑪娃」的外圍下沉氣流影響，未來四日天氣酷熱，新天氣提示有助提醒大家做足防暑措施。

有別於現有的「酷熱天氣警告」，只要氣溫普遍達到極端程度（35.0 度或以上），天文台會發出加強版「極端酷熱特別提示」，提醒公眾注意極端酷熱天氣並採取相應的預防措施。

（圖片來源︰新聞公報）

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5.30起市區高見34度

未踏入 6 月，本港近日因超強颱風「瑪娃」的外圍下沉氣流，天氣持續酷熱，大部分地區氣溫更上升至 32 度左右。根據天文台的天氣預測，「瑪娃」未來兩三日逐漸向偏北方向緩慢移動，星期二、三市區氣溫達 34 度或以上，新界再高兩三度。而高溫觸發的驟雨及雷暴則在周末期間帶來幾陣驟雨，出街記得帶雨傘。

● 5月30日（星期二）︰28℃ 至 34℃

● 5月31日（星期三）︰28℃ 至 34℃

● 6月1日（星期四）︰27℃ 至 33℃

● 6月2日（星期五）︰28℃ 至 33℃

● 6月3日（星期六）︰27℃ 至 32℃

● 6月4日（星期日）︰27℃ 至 31℃

香港九天天氣預報（圖片來源：天文台）







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