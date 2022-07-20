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濕疹是常見的皮膚病，發作時痕癢難擋，近年受濕疹困擾的學童持續上升，惟患者常陷入「愈癢愈抓、愈抓愈癢」的惡性循環，嚴重影響生活，亦令家長壓力大增。有學者指，父母的態度很大程度影響子女如何看待濕疹，由港大推出的濕疹管理親子課程，正好助家長和兒童學習正面與濕疹共存。有家長參與課程後，壓力、抑鬱及焦慮程度亦有改善，學童也較以前開心。

港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣指，濕疹發作時痕癢難擋，學童或會難以入睡及受情緒困擾等。而患者過分搔抓將使皮膚屏障受損，令皮膚變厚和深色，影響外觀和日常活動；刺激物和過敏原亦會更易穿透皮膚，引發過敏及發炎反應，最終加劇痕癢，形成惡性循環。

4名患童 1人受欺凌

陳舉例，曾有患濕疹學童因皮膚增生被取笑患傳染病，每4名濕疹兒童及少年中，便有1名因此被欺凌，可見濕疹會令學童自尊受損及社交疏離，常感到孤立。

除了學童外，照顧者亦面臨很大挑戰。陳稱，不少家長都想濕疹「斷尾」和有用偏方治療的迷思、對子女患病感內疚等。惟她強調，父母作為家庭的靈魂，他們的態度很大程度會影響子女如何看待濕疹。

港大自2017年起，每年推出為期6周，每周3小時的「童心同行」濕疹管理親子課程，教導家長做呼吸練習和穴位按摩，以梳理壓力和重新釐定濕疹等，亦會教學童與濕疹共存，遇到嘲笑如何回應及平靜情緒等。至今共有219對6至12歲、患中度至嚴重濕疹的兒童及其家長參與。

家長減焦慮 學童變開心

該學系研究發現，課程成功減低家長對病情的執著、緊張和迷惘，壓力、抑鬱及焦慮程度亦改善，整體生命力升。港大社會工作及社會行政學系講師馮一雷亦稱，只要學懂正面面對病情和家長態度積極，即使濕疹情況變差，學童也會較以前開心。







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