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近年「冷泡茶」盛行，有認可營養師指，茶含有茶多酚，能增強免疫力及抗衰老，用熱水沖泡會釋出較多咖啡因，相反，若以常溫水沖茶，可令咖啡因含量大減三分二。而沖茶後若在常溫放置過久，茶多酚會逐步流失，容易滋生細菌，宜放入雪櫃冷藏。

營養師溫巧晴

家營營養中心營養師溫巧晴（Amy）指，茶含有茶多酚，包括兒茶素、茶黃素和茶紅素等，均是很強的抗氧化物，能對抗自由基對身體侵害，可增強免疫力及延緩衰老。惟茶葉中的咖啡因容易在高溫時溶出，若以熱水泡茶，咖啡因含量自然會提高，「若過量攝取咖啡因，或會過度刺激中樞神經，引起心跳加速、手震、失眠、脫水等副作用。另有研究發現冷泡茶中的咖啡因含量僅為熱茶的30%，自然更健康。」

茶多酚隨時間流失 放室溫易惹菌

但Amy提醒，沖泡茶葉後放置時間愈長，茶多酚會隨氧化流失愈多，芳香物質亦會揮發，「長時間放在室溫地方，容易滋生細菌，飲用後有機會肚痛、肚瀉或腸胃不適；若要隔夜飲用，建議沖好後放入雪櫃冷藏，減少細菌生長空間。」

至於巿售的樽裝冷凍茶，她指其茶多酚易在加工過程流失，營養價值一般較現泡茶低。此外，不少樽裝茶飲有添加劑，以穩定茶多酚、色澤及調節風味，雖然在現行規管下相關添加劑多數對人體無害，但Amy建議：「有得揀當然揀較少添加劑的飲品，並選擇無糖口味。」

泡茶葉不同水溫有別

Amy又教路，泡茶亦需視乎茶的發酵程度而選擇水溫，如未發酵的綠茶可用80度熱水沖泡，全發酵的紅茶、黑茶可用90度水溫，而半發酵的烏龍茶可用100度沸水沖泡，以釋出較佳的茶多酚和芳香物質。







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