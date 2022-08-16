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立秋已過，但本港天氣仍悶熱難當，易令人食慾不振，體重卻未必同步降。有營養師指出，人體在夏天會遏抑食慾及降低消化效能以幫助散熱，同時靠凍飲消暑更易低估糖份攝取，提醒減肥人士應注意正常飲食習慣，多選蔬果及酸味食物提升食慾，忌因「無胃口」便以手調茶「代餐」。

註冊營養師黃兆章

夏天長時間暴露陽光下，難免「口淡淡」。註冊營養師黃兆章解釋，人體在高溫下會透過減少消耗活動來讓身體降溫，此時食慾亦隨之下降，磅數雖可能降低，但長時間不進食，身體或更傾向保留脂肪以備不時之需，結果只能流失水份或肌肉，無助改善體態。

黃續指，凍飲或冰凍甜品雖透心涼，但可令味蕾敏感度下降，結果低估糖份攝取，加上人往往易低估進食量，又高估自己運動消耗量，故夏天反更易中「不瘦降」。

他稱，減肥人士控制飲食比運動更重要，其中要攝取足夠膳食纖維和脂肪，才能促進正常消化和排便，而補充足夠水份則有助身體降溫，配合酸味食物可助增口水分泌，確保身體準備好消化，煮食時多選蔬果作配菜，正好可補充不同營養素及水份；即使胃口差，仍要盡量少食多餐，才能保持正常營養吸收。

多吃酸助消化 少食多餐保營養

對有人以珍珠奶茶「代餐」，他稱，一杯珍奶的熱量高達529卡路里，雖足以作正餐，惟營養素不夠均衡，蛋白質、膳食纖維、維他命和礦物質全部欠奉，一旦長時間缺乏，有機會導致脫髮、皮膚變差、指甲變軟及骨質疏鬆等；就算可在其他餐次補充，但難保持整體熱量不超標，建議少飲為妙，亦可選仙草、蒟蒻和寒天作配料，熱量較珍珠低，咀嚼時有助增飽腹感。







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