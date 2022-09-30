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都市人生活緊張，不論老少平日均積累不少壓力，並可能因此出現原因不明的肚痛、肚瀉或便秘等症狀。有醫生指出，如有關情況持續，且檢查身體後仍找不到原因，其中一個可能性是患上慢性腸病「腸易激綜合症（IBS）」；有關病症成因之一涉及心理因素，同時也可能是隱性情緒病的表徵，甚至與其他下消化道重症有關，籲患者盡早求醫。

腸易激易於承受巨大壓力的人士身上出現

IBS屬於一種長期性、功能性的腸道失調，常見症狀包括經常腹痛、腹脹、腹瀉和便秘等，惟誘發原因眾多，包括腸道動力過快或過慢、遺傳、心理因素、腸胃發炎等。雖然世界衞生組織的《國際疾病分類》將IBS歸類為消化系統疾病，但不少文獻將其成因指向患者的心理健康，因人體面對壓力時會影響神經內分泌系統，繼而刺激腸道活動。

壓力大常焦慮人士高危

香港在2009年曾進行研究，受訪的2,000多人當中，IBS患者的「廣泛性焦慮症」病發率較非患者高5倍，而「廣泛性焦慮症」患者的IBS病發率則高非患者4.7倍，故研究認為IBS與「廣泛性焦慮症」有莫大關聯。另外，研究雜誌《自然-遺傳學》去年11月亦刊登文章，指出逾5萬名IBS患者中，與IBS有關的4個基因，均是與情緒和焦慮障礙有關的基因；英國心理學會亦曾指，IBS易於承受巨大壓力的人士身上出現。

有醫生表示，治療IBS一般會先要求患者改善生活方式和飲食習慣，例如要求患者放鬆心情、保持充足休息和睡眠，並多吃含豐富水溶性纖維的食物、少吃刺激性食物；另外也要避免進食引致腸胃不適的食物，並需確保吸收足夠營養。如情況未見改善，醫生或營養師可能會為患者制定FODMAP（可發酵寡糖、雙糖、單糖和多元醇）飲食餐單，又或處方藥物以緩和病徵。

必要時須轉介心理治療

雖然IBS不是嚴重疾病，也不會致命，但其症狀可持續長時間，影響患者的精神健康和生活質素，甚至可能會在考試、面試等重要關頭「發作」。有醫生警告，IBS可能是患有抑鬱症、焦慮症等隱性情緒病的表徵，患者會持續感到情緒低落、疲倦、暴躁、專注力下降甚至有輕生念頭等；而IBS的病徵也與大腸癌、慢性腸臟發炎（包括克隆氏症）等其他下消化道嚴重症病類似，如懷疑自己患上IBS便應盡快求診和進行檢查，讓醫生作出診斷，必要時可能需轉介進行心理治療。







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