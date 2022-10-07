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新冠肺炎持續近3年，衞生防護中心資料顯示，不少國家如日本的百日咳個案也有上升趨勢，今年中國個案升勢更是3年來最高。有醫生指百日咳傳染力比新冠肺炎高，嚴重者可致肺炎或肋骨骨折等併發症；1成至1成半新冠患者更同時患百日咳。

惟1956年或之前出生人士，或從未接種百日咳疫苗，欠缺免疫力，或更易感染及傳染家人。醫生倡成人每10年應補打疫苗，甚至同時接種流感和百日咳疫苗，以獲得雙重保護。

本港兒童僅需在12歲接種最後一針百日咳疫苗，效力只維持5至10年， 專家倡政府讓市民在19歲接種成人百日咳混合疫苗。左為曾祈殷、右為王君玲。

呼吸系統科專科醫生王君玲表示，百日咳是由百日咳博德氏桿菌引發、由飛沫傳播的傳染病，並因患者往往有尖銳的咳嗽聲，被稱為「雞咳」。患者初時僅會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽，惟咳嗽會日漸加劇，甚至導致肺炎，嚴重者或因血氧低而抽搐及昏迷不醒。

王續指，百日咳沒有季節性高峰期，傳染力比流感、新冠肺炎和肺炎鏈球菌等也要高，1人可傳染14至17人，吸入相關飛沫後的發病率近乎100%，而且「大人細路都會中招」；潛伏期一般為9至10天。

本港及鄰近地區 近年個案趨升

近年香港鄰近地區的百日咳個案持續上升，中國今年首兩個月的累積個案已超過去年一半，達4,800宗，本港個案亦由2016年的31宗，逐年攀升至2018年的110宗。

王君玲醫生引述外國研究指，85%的嬰兒百日咳個案是由家人傳染，但香港兒童的免疫接種計劃於1957年才實施，即1956年或之前出生人士，或從未接種百日咳疫苗。分析2014至2019的本地百日咳個案後亦發現，近9成成人個案從未接種百日咳疫苗或接種紀錄不明，可見不少港人欠缺免疫力，或易受感染及傳染家人，特別是未夠年齡接種疫苗的嬰兒。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦稱，由於免疫系統會隨年紀增長而減弱，故50歲以上為百日咳高危人士。成人感染後平均會咳嗽5至12周，且多為機關槍般密集、難以回氣的嚴重咳嗽；40%老年患者會出現尿失禁、肋骨骨折和昏厥等併發症，12%人更要住院。曾續說，百日咳毒素會影響先天性免疫系統，使患者對流感等抵抗力大打折扣；有研究更發現，1成至1成半新冠患者會同時患有百日咳，不可掉以輕心。

至於如何識別百日咳，曾說，除了聽咳嗽聲，最準確的方法是在首次咳嗽後的4周內，做細菌血液培養和核酸測試。惟相關測試動輒要上千元，且成人較少出現典型「呼哮聲」症狀，故常錯過診斷黃金期，令真實個案遠高於呈報個案，例如中國個案比通知率高43倍，美國更高42至105倍。

倡成人每10年 補打百日咳疫苗

曾祈殷料百日咳等傳染病傳播必會在疫後急升，但兒童現僅需在12歲接種最後一針百日咳疫苗，而疫苗效力只維持5至10年，故倡政府參考美國疾病管制與預防中心建議，讓市民在19歲接種成人百日咳混合疫苗，並每10年再補打，甚至推資助和推廣「左流右咳」，即左手打流感針，右手打百日咳針，以獲雙重保護。







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