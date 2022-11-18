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肝癌是本港第3大致命癌症，2020年共有1,530人死於肝癌，佔癌症死亡總數的10.3%，患者整體5年相對存活率僅20%。有臨床腫瘤科專科醫生指，早期肝癌一般沒有症狀，多達76%患者在確診時已屬晚期，要靠標靶治療等減慢擴散，但一線標靶藥在用藥後半年至8個月便會失效。但有醫生表示，如患者配合使用一線和二線標靶藥，有望延長存活期中位數至1年半至兩年。

林河清醫生指，晚期肝癌治療目標會集中在減慢擴散、緩解症狀和延長壽命。

臨床腫瘤科專科醫生林河清解釋，肝臟是人體最大內臟，有逾500項功能，負責吸收人體的有用物質和排走有害毒素。而肝癌可分為原發性肝癌與轉移性肝癌，前者是由肝臟細胞引發，約8成為肝細胞癌，另約1成為膽管細胞癌；後者則是由腸臟等其他器官癌細胞擴散到肝臟而致。

逾半患者 晚期始確診

至於肝癌成因，林指，本港最常見為乙型肝炎、丙型肝炎及肝硬化引致。雖然本港自1988年實施初生嬰兒普及乙肝疫苗注射計劃，但乙肝帶病毒率一直處於中至高水平，有約54萬宗乙肝個案和約2.2萬宗丙肝個案，情況相信與較年長者沒有接種疫苗，以及內地於2002年才開始免費為新生嬰兒提供乙肝疫苗接種，令部分來港者或帶菌有關。

林續稱，肝臟是人體唯一能自行修復的器官，即使大部分細胞受損，其餘部分仍能負擔身體需要並陸續復元，故早期肝癌一般沒有症狀，患者容易錯失最佳治療時機。據巴西統計多達76%患者在確診時已屬晚期，林相信本港亦有逾半患者到了晚期才發現患肝癌。林說，若能及早發現腫瘤，一般會以根治為目標進行手術切除、消融術等，惟到了晚期，治療目標則會集中在減慢擴散、緩解症狀和延長壽命，進行標靶治療等。

一線標靶藥 約半年會失效

他解釋，標靶治療是中晚期、不適合肝動脈化療栓塞法患者的一線藥物治療，一線標靶藥物一般具有抗細胞增殖和抗血管增生的多激酶抑制劑，包括索拉非尼和樂伐替尼。患者用藥後存活期中位數分別達10.7個月和13.6個月；而且藥物已納入醫管局藥物名冊，患者用藥可獲資助。

不過，一線標靶藥在用藥後半年至8個月便會失效，身體會產生耐藥性，但林引述研究指，患者轉用二線標靶藥治療的整體存活期中位數為10.2個月，無惡化存活期中位數則為5.2個月，分別較安慰劑組別多2個月及3個月，即是患者使用一線和二線標靶藥後，可共延長存活期中位數至1年半至兩年。

林舉例，有男士突然感到右上腹疼痛不適，檢查發現為乙肝帶菌者且有晚期肝癌，使用一線標靶藥控制病情約6個月後，藥力開始失效，正接受二線標靶藥，可見及早部署二線治療十分重要，惟二線標靶藥暫未納入藥物名冊，患者需承擔高昂費用。







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