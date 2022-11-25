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卡塔爾世界盃舉行得如火如荼，但往後淘汰賽集中在深夜開波，球迷難免要「捱眼瞓」。有營養師提醒，睡眠不足容易致肥，欣賞球賽時亦要避免吃太多三高零食，應多選番薯、粟子或南瓜等天然食材，部分更有助減低捱夜對身體的壞影響。若想偶爾「破戒」則應留意進食分量。

註冊營養師黃兆章

為何深夜總是餓？註冊營養師黃兆章指，「唔夠瞓」會增加分泌刺激食慾的飢餓素，同時減少製造飽肚感的瘦素，連帶翌日亦會容易肚餓，曾有研究發現，若睡眠時間減少三分一，翌日不論是正餐白飯或薯片零食都會食得更多，選擇食薯片而攝取的卡路里量更多近一倍。

唔夠瞓刺激食慾

睇波食零食無可避免，黃建議多選健康食材，例如用無加調味的原味果仁種子、果乾、爆谷，取代薯片、蝦條、餅乾；雪糕則可用少糖豆腐花或水果配低糖乳酪取代。

黃續稱，由於捱夜致「壓力荷爾蒙」皮質醇水平提升，會進一步影響體重和刺激食慾，更會影響工作表現，以至影響身體免疫力和增加炎症反應，日常飲食可攝取更多抗氧化物，其中番薯或木瓜等橙黃色食物會含更多維他命A；也可多食海產、果仁和腰果等，這些食物含有鋅質有抗氧化、提升抵抗力作用。

球迷遇上「睡魔急call」，或要靠能量飲品或咖啡提神，但黃稱，咖啡因會導致手震和心律不正，連同本身睡眠不足已令皮質醇增加，故要留意每日攝取量勿超過400毫克，能量飲品則靠咖啡因和糖份一同提神，惟效果「來得快去得快」，效用一過甚至比未飲時更疲憊，只是透支身體能量，建議改以低升糖指數（GI）的食物維持血糖水平更能持續提神，例如全麥包、糙米、紅米和麥皮，另外，香蕉和橙含維他命B雜，亦有助提神和補充體力。

能量飲品提神恐更攰

決賽周一直舉行至下月18日，假如偶爾想破戒食薯片，黃建議盡量選擇小型包裝，若是家庭裝薯片則可用容器盛出小量，因有研究發現很多人習慣「愈大包就食愈多」。若已知會「開夜車」，最好減少全日食量，盡量「拉上補下」，睇波時亦勿忘補充足夠水份，否則身體脫水會更易疲倦。

有研究發現很多人習慣食薯片「愈大包食愈多」，營養師建議用容器盛出小量才吃。







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