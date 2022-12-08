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本港有近20萬名職業司機，有調查發現近3成半職業司機在疫下常忍尿，7成人有至少1種良性前列腺增生（BPH）症狀。有泌尿外科專科醫生指，BPH是本港中老年男性中非常普遍的退化性疾病，若排尿問題令司機不能充分休息，恐成隱性「公路炸彈」，籲50歲以上男士定期檢查。

香港泌尿外科學會籲男士一旦出現排尿問題，應盡快求醫。（受訪者提供）

香港中文大學外科學系教授吳志輝指，每兩名50歲男士中約有1人患BPH，近9成80歲以上男士的前列腺在顯微鏡下有明顯增生，當中近半人更有小便阻塞。BPH病因未明，或與年齡增長、激素變化和細胞增生有關。

吳續指，前列腺脹大會令尿道受壓，影響排尿功能，症狀包括難忍尿、尿流減弱、小便感灼痛等，嚴重或出現血尿、膀胱石，甚至引發尿潴留等併發症。他指，職業司機常因長時間駕駛、塞車等而忍尿和不敢飲水，會增加患前列腺及泌尿系統疾病風險。

逾7成司機 有至少1種症狀

香港泌尿外科學會今年10月訪問803名50歲或以上的男性職業司機，發現近3成半人疫下更常忍尿，逾7成人有至少1種BPH症狀，23%人證有良性前列腺增生問題，17%人前列腺特異抗原（PSA）值超標，存病變風險。另約6成人認為排尿問題已為駕駛帶來影響達5分或以上（10分為滿分），包括難集中精神駕駛；近5成半人指排尿問題對情緒的影響達5分或以上，47%人因夜尿致睡眠不足；惟逾半人從未接受前列腺檢查。

香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科醫生趙家鋒稱，欠缺精神會減低司機駕駛時的集中力和判斷力，若夜尿問題令司機不能得到足夠休息，恐令司機變成隱性「公路炸彈」。學會籲男士一旦出現排尿問題，應及早求診檢查。







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