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中大籲學童養成良好生活習慣及學習護眼，預防近視出現及減慢近視加深。（陳靜儀攝）

疫情下學童上網課成為常態，使用電子產品時間增加，亦令近視問題惡化。中大調查發現，分別有28%小三、近半小六及66%中三學生患近視，近半受訪家長亦指子女視力在疫下趨惡化。學者提醒，近視可導致一些致盲併發症，如青光眼、黃斑病變等；籲家長注意子女眼睛情況，透過保持健康閱讀習慣、多作戶外活動等控制近視。

香港是全球近視患病率最高的城市之一。中大教育數據研究中心於去年6月，以問卷訪問108間小學、103間中學共6,498名小三、4,249名小六和6,228名中三學生及其家長。結果發現約28%小三生、50%小六生及66%中三生患近視；47%中三學童也有散光；近半受訪家長指子女的視力在疫情期間漸趨惡化。

每年加深幅度 41度變80度

中大醫學院去年調查亦發現，疫情後學童估算每年近視發病率由12%增至30%；估算近視加深速度，由每年加深41度增至每年加深80度。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇分析，疫下由網課代替實體課，學童使用電腦或閱讀的時間大幅增加，加上戶外活動時間減少，或令近視惡化。

中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授彭智培指，戴眼鏡、進行矯視等只能改變近視度數，不能逆轉眼球延長、脈絡膜變薄等，而且近視可導致一些致盲併發症，包括青光眼、黃斑病變、視網膜脫落等，因此學童須加強控制近視加深。

隨著學校逐步回復面授課，中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇相信，學童用眼情況會比視像上課時有輕微改善，但認為仍需做好公眾教育，鼓勵家長及學童養成良好生活習慣及學習護眼，以預防近視出現及減慢近視加深。