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迷信「一人吃兩人補」，孕婦隨時吃出禍。中大最新研究發現，香港孕婦普遍營養失衡，92.9%人在懷孕初期吃了過量脂肪，50.6%人日均鈉攝取量更是世衞建議的2倍。團隊指，不但嗜肉嗜甜的孕婦出問題，愛吃水果、蔬菜者同樣中招；若維持不良飲食習慣，出現妊娠糖尿、高血壓、毒血症或早產風險恐較飲食健康者多30%。

中大醫學院團隊在2017年至2018年期間，於威院產前診所隨機調查156名孕婦，平均年齡33歲，懷孕約12周（即懷孕早期），BMI為22.6，均屬正常水平。結果發現，本港孕婦飲食可分作三大類，即愛吃炸雞、蛋撻等的「嗜甜及快餐模式」；愛吃香腸、火腿等加工肉的「肉食模式」；及愛吃果仁、蔬菜及水果的「較健康飲食模式」。

惟不論屬哪種模式，92.2%孕婦攝取脂肪過量，平均達總能量攝取百分之37.1%，較建議攝取量15%至30%更高；50.6%人鈉攝取量超標，日均達3,984毫克，為世衞建議上限的2倍。同時97.4%人膳食纖維不足，日均攝取13.9克，僅及世衞建議的一半；另孕婦普遍微量營養素攝取不足，包括鐵、鈣和維生素C等。

多吃蔬菜水果亦難補救

馬青雲表示因本港外食文化盛行，建議孕婦均應做飲糖水測試，及利用營養清單自評鈉攝取量，減少妊娠併發症影響。（冼偉倫攝）

內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲指，愈來愈多研究反映懷孕時母體營養，影響胎兒發育成長及日後患長期病風險，「是最重要的起跑線。」按世衞評估，全球每3人便有1人飲食不良，「不少人誤判營養不良等同『無得食」，實際上吸收過量亦會營養失衡。」美國研究顯示，懷孕早期有不良飲食習慣婦女，出現妊娠糖尿病、高血壓、毒血症，甚至早產風險均較飲食健康者高近30%。

馬補充，高鈉飲食增妊娠高血壓風險，嚴重者會併發毒血症；而高糖、多肉、少膳食纖維飲食則增妊娠糖尿機會。2子之母潘小姐指，首次懷孕時僅重48公斤，孕期內增重7公斤，直至照胎兒超聲波時，醫生察覺羊水有異，始證屬妊娠糖尿，「我愛吃零食，且上班難免外出用膳，或因此攝取過多鈉和脂肪。」到懷第2胎時，她遂改吃蒸煮食物，減少煎炸、油炸食品，「飲珍珠奶茶都會揀無糖」，成功避免再患妊娠糖尿，糖水指數僅屬正常偏高。

博士後研究員蔡潔瑩補充，研究另揭10.3%孕婦同時服用3種以上補充劑，1.3%人更吃5種，最多人吃葉酸、魚油，或綜合維生素及礦物質，恐造成「吃了補充劑便營養均衡」錯覺，提醒應多吃新鮮而非加工食品吸收微量營養素，如每日吃適量水果、蔬菜、無鹽堅果等。







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