收藏文章

渣打馬拉松周日（12日）舉行，有中醫師指，適逢濕熱天氣，跑手宜飲用清補涼、五花茶等，健脾去濕，並要早睡早起、注意保暖、避免吃生冷和酸性食物。若下肢關節損傷，則可用「足痛外洗方」浸洗患處，去瘀活血、舒筋活絡；另可在賽前、賽中及賽後採用不同穴位按摩法，放鬆心情和紓緩痛楚。

周志豪

浸大中醫藥學院臨床部助理教授周志豪指，現剛剛立春，春天是生長階段，陽氣開始微微升發，惟近日乍暖還寒加上潮濕，導致濕邪。濕邪會傷陽氣，令人易累、肚屙和感飽滯。脾主運化，有助食物消化和陽氣升發，故脾好便不濕，脾虛即濕困，故跑手賽前宜進食健脾去濕的食物，如清補涼，因其不僅含健脾的蓮子、茨實和淮山，亦有生熟薏米助去濕；沙參和玉竹則較潤，保護津液；另可加入瘦肉煲煮，但總煲煮時間不應超過2小時。

他補充，不少跑手賽前或想減攝澱粉質、多補蛋白質，提升肌肉狀態；而保護脾胃的清補涼有助增強肌肉、筋腱等，賽前預防損傷，賽後促進復元，當中的蜜棗和龍眼肉更可為跑手補充糖份。

忌吃生冷酸性食物

此外，周指現時剛轉季，寒氣難散，影響氣血運行，而不通則痛，跑手關節或拘謹、痙攣和疼痛，故要好好保暖、避免吃生冷食物，包括沙律和凍飲，亦可在睡前泡腳驅寒。他又說，農曆新年剛過，跑手難免進食了熱氣、難消化食物，如年糕等，引致積食、口乾及眼乾多垢，故建議飲用五花茶，形容既不寒涼又輕清，不阻礙陽氣運作，且芳香化濕。惟蠶豆症患者要以厚朴花代替金銀花；若大便溏，則可加飲用薑水代替。

周續指，馬拉松為長時間、需肌肉維持穩定狀態的運動，加上肝氣盛傷脾胃，故跑手應減吃影響筋、令肝氣升發的酸性食物。但他強調，不阻止跑手飲用酸性運動飲品，惟若飲用便應多吃疏肝氣的辛辣食物，如薑、蔥和蒜。另由於馬拉松在陽氣未升之清晨便開始，身體易受傷，故跑手除要做足熱身，亦應在賽前一天早睡早起，讓陽氣可升得更快。

若跑手因高強度訓練致下肢關節損傷，周建議可配備包含桃仁、紅花、桑枝等的「足痛外洗方」，用3至4碗水浸軟藥材10至15分鐘後，再以大火煮滾。待水溫適合，可用浴盆水浸腳眼，並以毛巾浸洗小腿肌肉或膝部等患處，至水涼為止，以去瘀活血、舒筋活絡；1劑藥可用2次。

周更推薦，跑手在賽前用雙手的拇指及食指同時按神庭穴等，放鬆心情和提神；賽中若胸脅痛，則可採用開胸點振法或用分肋推抹法，腹痛則可按壓內關和中脘，以痠脹感為度；賽後則可找親友助按摩上下肢的陽明經等。







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇