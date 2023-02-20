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泌尿功能出問題，既困擾患者生活，亦令人尷尬。有伊院資深女護師指，有嚴重膀胱過動症女士因每隔10至15分鐘要如廁，慘遭僱主辭退，更被兒子嫌棄懶惰。另不少插腎喉導尿病人，因怕喉管鬆脫或堵塞，夜不成眠，甚至不敢外出。伊院近年引入新儀器，通過微電流刺激足部「三陰交」穴位，大大減少尿頻、尿急困擾；又引進新敷料固定腎喉，成功將甩喉率降至1.4%，大減病人入急症室需求。

伊利沙伯醫院泌尿外科護士診所顧問護師金琬瀞（梁偉榮攝）

伊利沙伯院泌尿外科護士診所顧問護師金琬瀞指，患嚴重膀胱過動症病人，不少經藥物治療無效，又畏懼動刀做手術，而飽受尿頻煎熬。她指，有單親媽媽原任職茶餐廳侍應，因尿頻每10至15分鐘便要小便一次，不獲僱主體諒而遭解僱，更被兩子嫌棄「阿媽不努力返工」，精神壓力大增，出現抑鬱，「另有病人做老師，因尿頻上不到堂；或做的士司機亦難以當更。」

伊院在2019年引入的經皮脛神經刺激（PTNS）護理，以類似針炙形式，通過微電流刺激脛神經，即足部的「三陰交」穴位，大減病人尿頻、尿急、尿滲及夜尿徵狀，「首次療程要做12次，每次維持30分鐘，隨後每月1次，國際文獻指一般病人治療6次後有改善，單計伊院半數病人治療後見效，如上述的單親媽媽，便可減至每小時才上1次廁所，現可做保安工作。」

過往病人用紗布固定腎喉，每2、3日便要洗一次傷口；但用新型敷料，貼上後7日毋須更換。（受訪者提供）

伊院引入新儀器 減尿頻徵狀

另外，患膀胱癌、子宮頸癌及盆腔類癌症病人，不少需接受「經皮腎造口術」（PCN）協助排尿，惟相關腎導管僅用手術線與皮膚縫合，容易在活動中鬆脫，令病人飽受「甩喉」之苦，且要趕赴急症室重置。金說：「患者睡覺時，很易壓住喉管形成堵塞，結果亦需去急症室。有72歲婆婆因此唔敢瞓，情緒極度低落。」

新敷料 已惠及逾百人

伊院去年1月成立PCN護理診所，更在金推動下引入新型敷料，惠及最少100至200名病人，「敷料底層有『豬油膏』，可減少傷口感染，且預留『出喉』位置，減少腎喉屈曲風險，令移位率由13.2%大減至1.4%，病人赴急症室比率亦降35%。」她補充，敷料在市面有售，每塊約50元，貼上後7日毋須更換，「若用紗布固定，每2、3日便要洗一次傷口。」







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