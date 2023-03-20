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口罩令本月初正式解除，但部分市民擔心若即時不戴口罩，更易患病。

有中醫師指出，春天氣候變化大，人體較易受風邪影響，惟長期戴口罩弊多於利，焦慮情緒更損人體「正氣」，鼓勵市民勇敢恢復生活常態，只要順應天氣避免著涼，飲食均衡和適當運動，自然能提升抵抗力，防止患病。

陳偉（冼偉倫攝）

過去3年市民或日日都戴口罩，一下子不戴罩外出，可能難以適應甚至無「安全感」。浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授陳偉直言，相信政府撤銷口罩令已考慮專家意見，認為是適當時機，加上戴口罩本身亦非疫前常態，尤其兒童處於發育階段，長戴口罩既不適又影響發育，建議市民就算除罩亦不必有心理壓力，另搓手消毒液亦可在到訪人多地方或醫院等場所才使用。

乍暖還寒易外感 宜備保暖衣物

醫學界曾預告，除口罩後流感個案難免上升。陳教授亦指，春天天氣乍暖還寒，人體易受風寒影響，出現瘟熱等外感病十分常見，最好常備保暖衣物或雨具，忌自詡「大隻」就逞強不理。

他續稱，中醫經典《黃帝內經》記載，「正氣存內，邪不可干」，意即養好「正氣」（抵抗力），人就不會患病。他稱，春天養生先重養肝，可多食酸味食物補肝，而肝主怒，避免發怒損害在春天初發的陽氣。

多食酸味補肝 運動適當勿過度

陳教授又提到，雖然港人工作繁忙，但飲食要有節律，食無定時或暴飲暴食皆有損脾胃，最好食得「廣而雜」，偶爾斷食亦對身體有益，尤其若患糖尿之類的新陳代謝疾病。另要保持適當運動，一般人適合做太極、八段錦、散步和行山等動靜結合運動，避免過度消耗，否則出汗太多亦會耗氣傷津，損人體陽氣，若運動後覺得身心舒暢，不覺疲倦便是最理想狀態。







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