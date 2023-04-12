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物理治療對患者復康至關重要。香港港安醫院（司徒拔道）表示，曾有女士因搬重物不慎弄傷手臂，引發長期肩膊痹痛，也有媽媽走路時感到陰道「有東西掉下」，檢查後始知是子宮下垂；幸2人經物理治療後病情大有改善。

為讓更多基層病人受惠，香港港安推出資助計劃，合資格病人只需自付100元，便可接受1節物理治療。

受惠者周小姐（右）因長期痛症飽受煎熬，獲資助物理治療服務，現已接近完全康復。（香港港安提供）

物理治療對痛症、中風及手術後復康助益不少，但每節治療費動輒需數百元至數千元，或令基層卻步。患者周女士指，去年中搬重物時不慎弄傷手臂，致肩博持續痹痛大半個月，嚴重影響睡眠和情緒。幸獲香港港安資助10次物理治療，經儀器治療鬆弛肌肉，並由物理治療師教授拉筋及強化肌肉運動後，現已康復8成。

受助病人 每節只需付100元

育有2名孩子的譚女士指，產後常感到陰道「有東西掉下」，其後確診子宮下垂，「因忙於湊仔，無暇處理，其後情況加劇，行15分鐘，宮頸已突出，甚至出血。」諮詢醫生後，譚知悉手術治療原來需切短宮頸，及置入宮頸環承托子宮，但過程會引致不育，故尋求以強化盆底肌儀器進行治療。幸她獲香港港安資助8次療程後，問題明顯改善。譚笑言︰「物理治療師教我做盆底肌運動時，才發現自己過去一直做錯。」

香港港安指，早前獲善長支持，設立100萬元「馮梁雁來慈善計劃」，於機構內接受物理治療或儀器療程，病人每節只需付100元；按病情嚴重程度，一般慢性及痛症患者需6至12次治療；需使用盆底肌強化儀器女士，一般需做6至8節。











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