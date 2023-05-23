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相比起肺癌、乳癌等，膀胱癌「知名度」不高，惟香港每年有200名患者死亡，死亡率高達5成，且近年確診人數呈上升趨勢。

有臨床腫瘤科專科醫生表示，早期膀胱癌的症狀易與其他泌尿疾病混淆，導致延誤診斷，而目前的治療方法不但成效不高，患者於切除膀胱後需佩戴尿袋，亦影響生活質素，但特定PD-L1抑制劑免疫治療料有助扭轉局面，患者整體存活期中位數可延至最多逾2年。

潘明駿（資料圖片）

養和醫院臨床腫瘤科專科醫生潘明駿解釋，膀胱是猶如氣球的中空囊狀器官，負責收集和儲存尿液，位於盤腔內恥骨後，當其內膜細胞組織出現病變，便會引致膀胱癌。大部分膀胱腫瘤像小蘑菇，最先在膀胱內膜表層出現，又稱乳頭狀腫瘤，隨著時間會擴散到膀胱肌肉壁及身體其他部位；逾80%患者為65歲或以上長者。

吸煙為膀胱癌最大風險因素

膀胱癌與其他癌症一樣有分期數，潘明駿說，0至1期即癌細胞位於原位、在膀胱壁附近小範圍或進入膀胱壁附近組織生長，復發率達30%至50%；2期則擴展至膀胱壁下面的肌肉；到了3期已穿越膀胱肌肉層，甚至進入脂肪層；達4期即癌細胞已經直入前列腺、陰道或其他骨盆附近的組織。

他指，吸煙是膀胱癌最大風險因素，吸煙人士患膀胱癌機會較非吸煙者高2至3倍；男性患者亦較女性多約3倍。症狀方面，血尿即尿液呈粉紅色、鮮紅色或深褐色，是判斷是否患上膀胱癌的主要指標，惟有些血尿顏色與正常尿液無異，為隱性血尿，患者需化驗才得知。而早期膀胱癌可能沒有痛楚，尿頻、排尿時感灼熱等症狀更與尿道炎、膀胱炎、膀胱結石等症狀相似，令患者易混淆，致延誤診斷。

早期或無痛楚 易與其他病混淆

潘建議市民若懷疑患膀胱癌，可入院進行膀胱內視鏡與活組織切片、靜脈尿路造影術等檢查。若不幸確診，醫生會以膀胱內視鏡為早期患者切除癌細胞，再將抗癌藥物灌入膀胱及用卡介苗免疫治療；晚期的治療方案則有膀胱切除手術、放射治療、化療等，惟切除膀胱後，患者需佩戴尿袋，嚴重影響生活質素；放射治療亦僅限局部使用，整體療效欠佳；化療則副作用多和效果不持續，患者甚或對化療藥產生抗藥性，約1年便身亡。

潘稱，近年醫學界引入「維持治療」，而常用於膀胱癌的維持治療是免疫治療，即透過強化免疫系統，增加其毒殺癌細胞的能力，不易傷身。其中靜脈注射特定PD-L1抑制劑，能中斷癌細胞的PD-L1與T細胞的PD-L1結合，讓T細胞恢復對癌細胞的攻擊力，且可助身體識別健康和不健康細胞，減少對健康細胞的破壞。

潘明駿引述研究指，若患者接受至少4次一線化療後，經評估腫瘤無惡化，且肝腎功能充足，採用特定PD-L1抑制劑作一線維持治療，將比等待接受其他二線治療更有效延長壽命及暫緩病情惡化，整體存活期中位數可延長9個月至23.8個月，即近2年，死亡風險降低約24%；PD-L1陽性晚期膀胱癌患者的整體存活期中位數更可增至31個月，死亡風險則降低約31%。







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