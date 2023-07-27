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聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師葉君瀚（左一）指先導計劃設100個免費疫苗名額，左二起為孔繁毅、Anna及Elsa。（冼偉倫攝）

免疫力較差者，「生蛇」風險更高，其症狀、併發症亦更嚴重，或增加入院機會。港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅建議，曾接受幹細胞或器官移植、患類風濕性關節炎、紅斑狼瘡症等免疫力低的人士，應接種新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV），以降低生蛇及復發風險。

聖雅各福群會將推出先導計劃，提供100個免費接種疫苗名額，於公院覆診的綜援人士可受惠。

俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，由水痘帶狀疱疹病毒引發，只要曾患水痘，病毒便會潛伏體內，在免疫力低時重新活躍。孔繁毅指，本港39歲以上人士97%曾感染水痘，每3人便有1人有機會生蛇。生蛇會導致皮膚疼痛、灼熱或刺痛，數天後開始出現紅疹，其後再出現結痂水疱，部分人或有發燒、頭痛、疲勞等症狀。

多數患者的皮膚刺痛症狀會在2至4周內減退，但有本地研究指，23至47%因生蛇而住院的患者會出現併發症，例如帶狀疱疹後神經痛或後遺神經痛、眼部帶狀疱疹可影響視力，以及其他潛在併發症，如中風、腦炎、心臟病等。

症狀及併發症更嚴重

孔續指，部分免疫力弱人士，如曾接受幹細胞或器官移植、類風濕性關節炎、銀屑病等患者，生蛇風險更高，其症狀及併發症亦更嚴重。以紅斑狼瘡症為例，患者生蛇風險比常人高1.76倍；他們一旦生蛇，90日內出現後遺神經痛的比率亦高1.09倍。

現年38歲的Elsa為紅斑狼瘡患者，2015年底發現胸下、腰背位置隱隱作痛，初時打算按摩紓緩，及至2016年1月沖涼時發現身上出現紅點，經醫生診斷為生蛇。她自首次生蛇後，每隔兩年便復發一次；即使康復後亦感疼痛，尤其晚上睡覺時更明顯。

倡參考外國 疫苗納政府資助

66歲的Anna同樣是紅斑狼瘡患者，2018年初發現左額角有幾粒紅點，其後確診為生蛇並有上眼情況。她憶述，當時因發燒而住院6至7日，病情更導致眼睛出現虹膜炎；出院後1年間，仍須定期到眼科覆診，眼睛、頭頸位置亦不時疼痛。

要預防生蛇，最有效是接種疫苗。孔繁毅稱，有研究顯示逾9成潛在免疫疾病的患者，接種新一代重組帶狀疱疹疫苗後，保護率在約4年追蹤期內達90.5%。他說，接種疫苗後可能出現疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痛、發冷、發燒等常見副作用，一般在2至3日就會消退。

目前歐美多國已將帶狀疱疹疫苗納入政府資助，孔建議有關當局參考，並分階段實施疫苗接種計劃，首階段可由65歲或以上及18歲以上免疫力弱人士開始。此外，保持健康生活方式，包括定期運動、戒煙戒酒等，都可預防生蛇。







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