收藏文章

心臟健康不容忽視！英國一名CEO一向注重身體健康，體重沒超重，平日也有跑步的習慣。惟他早前晨跑時胸口突然劇痛，手腳跪在地上的他設法使用智能手錶聯絡家中妻子，幸好及時被送到醫院搶救，成功撿回性命。醫生指出，他有一條動脈完全堵塞而心臟病發，並患有「肺水腫」。有本港心臟科專科醫生曾向《晴報》指出，多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動所引起，身邊人應盡量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復甦搶救。

綜合外媒報道，英國威爾斯曲棍球公司42歲行政總裁（CEO）Paul Wapham每星期都會跑步2至3次，最近他分享其中一次可怕的晨跑經歷。他憶述，那天如常在早上7時在寓所附近跑步，大約5分鐘後卻突然感到胸部劇烈疼痛；起初他感覺胸口有點緊，然後用手和腳跪在地上，未幾後更像被「老虎鉗」緊緊夾住和擠壓，「那種劇痛令人難以置信」。

用智能手錶聯絡家中妻子

意識到異常的Paul趕緊想盡辦法，使用智能手錶聯絡身在家中的妻子Laura。Paul直指自己當時很幸運，因為他只跑了5分鐘，離家不遠。Laura趕來後，立刻開車將Paul送到醫院搶救。

平日注重健康 但有一條動脈完全堵塞

經檢查後，醫生發現Paul有一條完全堵塞的動脈，因而引發心臟病。此外，其肺部充滿液體，患有「肺水腫」，於是馬上替他進行緊急手術；除了清除阻塞之外，並安裝支架以恢復血流。接受手術後的Paul被送往冠狀動脈病房，6天後康復出院回家，但仍須接受後續康復護理。

對於有如此可怕的經歷，Paul指這次令他身邊所有人都很震驚，包括家人。因為他一向關注自己的健康，體重沒有超重。他衷心感謝住院期間的醫護人員對他的悉心照料，也非常感謝愛妻Laura的關心和支持，直言太太為他經歷了數小時的緊張和擔憂。

心臟病發6大先兆

對於心臟病的猝死風險，本港心臟科專科醫生曾振峯曾接受《晴報》訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛，但卻會出現以下多個徵狀：

冠心病6大常見徵狀

1. 心口痛

2. 氣喘

3. 頭暈

4. 作嘔作悶

5. 心跳加劇

6. 呼吸困難

資料來源：心臟科專科醫生曾振峯

心臟病發5分鐘內定生死？

曾醫生表示，多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

曾醫生建議大家，見到途人因心臟病昏倒失去反應時，可以第一時間電召救護車求助，之後再檢查對方脈搏。附近如有自動心臟除顫器（AED），只要將除顫器貼於病人身上，除顫器便會自動偵測病人心跳；如果偵測到心跳不正常，機器會有指示教導協助人士如何運作機器。假如不懂操作亦不必勉強，最重要仍是盡快聯絡醫護人員，將病人送往醫院接受治療。

4大方法預防心臟病發

此外，大部分心臟病患者較常見在冬天病發，由於冬天會令血管收縮，造成血管阻力變大及血壓上升，增加心臟負荷。本港心臟科高耀鈞醫生曾表示，部分患者發病時會出現頭暈、昏厥、心悸及氣促等，亦有患者發病時毫無先兆，因此他建議應定期進行身體檢查，了解身體狀況︰

1. 40歲以上人士定期進行身體檢查

2. 保持良好生活習慣

3. 健康飲食

4. 不吸煙

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱