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衞生署推出全新「HIV測試服務網站」取代現有的「愛滋熱線網站」，新網站除提供現有的預約愛滋病輔導及測試服務的功能外，亦新增愛滋病病毒自我檢測套裝訂取服務，便利市民進行愛滋病病毒測試，全程免費保密不記名，市民只需支付相關的快遞費用。

提供口腔液或血液檢測套裝

「HIV測試服務網站」新增的愛滋病病毒自我檢測套裝訂取服務，提供口腔液及血液（指尖採血）兩種檢測套裝，市民可在全港多個提取點領取檢測套裝。市民進行登記時，只需提供手提電話號碼及電郵地址以接收信息，過程保密。每位登記用戶預訂檢測套裝時，需預設130元支付安排，用戶於訂單建立起14天內上載檢測結果，便可解除該預設支付安排，只需支付相關的快遞費用。

署方指，檢測有助及早識別愛滋病病毒感染者。透過適時的治療，感染者的存活率和生活質素能得以改善。署方呼籲，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期進行測試，而曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢測一次。

此外，「HIV測試服務網站」將繼續提供愛滋病測試、預防和治療的資訊、預約愛滋病輔導及測試服務。同時提供6種語言的簡短版本愛滋病資訊，方便更多市民（包括少數族裔）認識愛滋病。

目前未有藥物根治愛滋病

據本港愛滋病關注組織「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

感染愛滋病初期8大徵狀

1.感冒似的徵狀

2.發燒

3.體重下降

4.疲倦

5.淋巴腺腫脹

6.咽喉發炎

7.紅疹

8.肌肉及關節酸痛



資料來源：關懷愛滋AIDS Concern

直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

1.與感染了愛滋病病毒的人士進行性行為

2.共用染有愛滋病病毒血液的注射工具或個人物品

3.帶有愛滋病病毒母親在懷孕、分娩或餵哺母乳時將病毒傳給嬰兒



資料來源：衞生署

愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。







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