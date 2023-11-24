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癌症病人福音！和黃醫藥自主研發用於腸癌治療的創新標靶藥物，成功通過美國食品及藥物管理局(FDA)審批，成為首隻在美國獲批的中國研發適用於實體腫瘤的小分子抗癌藥物。此舉除了展示源於香港的創新藥有足夠實力打入國際主流醫藥市場，亦為全球患者帶來新的治療選擇。

對於藥物「Fruquintinib」通過FDA審批，可在美國上市使用，和黃醫藥主席杜志強表示令人驕傲及鼓舞，是公司在過去23年間持續投放資源於科研才取得的成果。這款藥物投資期長達16年，和黃醫藥有意擴大在香港的科研發展和業務，包括人工智能在新藥研發領域的應用、藥物研發與臨床研究以及藥物註冊等方面的探索，並將推動與香港科技園等本土創科平台的合作，預計明年將在本港成立研發中心。

全球腫瘤治療領域權威、內科腫瘤科專科醫生莫樹錦表示，癌症在全球各地均是主要的疾病殺手之一，確診個案連年增加，患者對創新療法的需求殷切。FDA作為全球最為權威的新藥審評機構之一，在新藥審評方面有著完善的機制，能夠通過FDA 審核上市的藥物，無論在療效還是安全性方面都需要大量、堅實的臨床數據支持。以往，FDA 審批的新藥多數來自於歐美、日本等傳統發達國家，近年來逐漸有來自中國的創新藥在國際舞台嶄露頭角，是多年來科研實力進步的體現。

綜合癌症病人自助組織、「同路人同盟」主席陳偉傑表示，創新藥可能是癌症患者得到治療的最後機會，越多新藥則患者得到合適的治療機會就越多。以往藥物多數由歐美國家研發，一般歐美上市多年先會到香港，且缺乏華人的使用數據。而現在隨著本土科研實力快速增長，部分本土創新藥物有望領先於歐美使用；尤其是隨1+機制的落實，有望進一步加快本港的創新藥物註冊。希望在不久的將來，香港的患者可以更快用到新藥；對於癌症患者來說，尤其是一些晚期的患者，每日都是與死神競賽，「早一日有新藥可以使用，都會多增添一線生機。」







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