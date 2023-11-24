收藏文章

繼支原體之後，呼吸道合胞病毒流行成為內地網民熱門搜尋字眼。合胞病毒主要感染5歲或以下嬰幼兒，感染後病徵較支原體輕微但亦更難發現，如惡化成重症有機會導致氣喘、窒息甚至呼吸衰竭。由於合胞病毒更易引起2歲或以下幼兒患者重症，故亦被稱為「冬季嬰兒殺手」。

先有新冠肺炎，至到甲型乙型流感流行，其後再有支原體肺炎肆虐。除此以外，合胞病毒流行又再引起內地人對新興流行疾病關注。綜合內媒報道，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意指出從呼吸道病原學監測結果所見，目前呼吸道感染報告中首3位分別為流感、腺病毒及呼吸道合胞病毒感染。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾指出，合胞病毒是常見病毒一種，一般通過飛沫及密切接觸傳播，一年四季均可發生。然而由於冬季氣溫及濕度較低適宜病毒存活，同時人體呼吸道抵抗能力下降，故感染個案亦較多。

主要感染5歲以下嬰幼兒 2歲以下易現重症

李侗曾續指，肺炎支原體多發生於5歲以上兒童，合胞病毒的主要感染群體則為5歲以下，尤其是2歲或以下的嬰幼兒，故亦被稱作「冬季嬰兒殺手」；成年人在免疫力降低甚至出現缺陷時亦可以感染呼吸道合胞病毒。

合胞病毒感染後症狀一般與流感相似但程度較低，感染初期較難發現。他續指合胞病毒感染大多以輕症為主，一般1個星期左右就能痊癒，但1歲以下嬰幼兒感染後可能引發重症，病徵包括氣喘、窒息或呼吸衰竭。

合胞病毒知識科普



呼吸道合胞病毒是甚麼?



呼吸道合胞病毒(RSV)最早於1956年發現，因其在細胞培養過程中導致相鄰細胞融合，細胞變形成類似「合胞體」的結構，被形象稱為呼吸道「合胞」病毒。

RSV屬於肺炎病毒科正肺病毒類，為非節段性單股負鏈RNA病毒，能導致所有年齡段人群的呼吸道感染，是引起５歲以下兒童急性下呼吸道感染最重要的病毒病源，也是造成嬰幼兒病毒性呼吸道感染住院的首要因素，尤其對早產兒、患有先天性心臟病或原發免疫缺陷的嬰幼兒造成的疾病更重。

如何傳播？

有症狀的感染者各無症狀的隱性感染者都可傳播病毒，主要通過鼻咽黏膜或眼黏膜接觸含病毒的分泌物或污染物傳播，但飛沬和氣溶膠也可引起傳播，如何距離接觸患者咳嗽或打噴嚏等。

人群普遍易感，高危人群主要為兒童、老年人和免疫功能低下人群。

有甚麼症狀？

RSV感染可表現為症狀輕微的上呼吸道感染或中耳炎，也可表現為嚴重的下呼吸道感染，主要與患兒的年齡、基礎疾病、環境暴露因素及既往的呼吸道感染史有關。且RSV感染不能產生永久性免疫，不能保護兒童免於再次感染。

該如何預防？

目前國內尚無可用的呼吸道合胞病毒疫苗，也無特效治療藥物，因此，預防呼吸道合胞病毒感染，最重要的措施也是要養成良好的個人衞生習慣。



如做好家庭環境衞生清潔，定期通風換氣，保持室內空氣流通。



流行高峰，盡量避免前往人群密集、通風不良的區域，必須前往時載口罩；避免與有感冒症狀的人親密接觸，比如親吻、握手，不要和別人共用杯子和餐具等。



資料來源：陝西疾控

他指1歲以下嬰幼兒排痰能力較差，出現相關症狀後應密切觀察其體溫、精神狀態及呼吸頻率，如發高燒持續3天以上，又或者出現皮膚發紫、呼吸急促等情況就要即時求醫。

傳染力強暫無特效藥

廣東省婦幼保健院新生兒呼吸專科主任醫生高薇薇指出，合胞病毒的傳染力約為流感的2.5倍；李侗曾指出，合胞病毒感染並沒有特效藥，重症患者或需利用呼吸機或以吸痰管排痰，出現感染者則可能要進行肺部灌洗（即「洗肺」）。報道又指今年5月全球上市2款呼吸道合胞病毒疫苗，但僅適用於老人，提醒嬰幼兒必須做好預防措施。







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱