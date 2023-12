收藏文章

踏入冬季,天氣開始變得乾燥,不少人會使用潤膚露護理肌膚。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測23款身體潤膚露 ,比較各款產品的保濕力、成分及使用感,並挑選出保濕效果最好的款式,當中包括雪肌精、強生、NIVEA等知名品牌,而其中獲得A級評價的一款僅售892日圓(約47元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測身體潤膚露

《LDK》指出,天氣乾燥時使用身體潤膚露,能夠有效為皮膚進行護理及保濕。市面上有不少身體潤膚露都含有甘油、凡士林等保濕成分,專門為乾性皮膚所設計;另外亦有部分產品不含酒精,成份溫和,適合敏感肌膚和嬰兒使用。

《LDK》以3大標準評測各款身體潤膚露 :



保濕力:由多名20至40歲女士實際使用產品,把潤膚露塗抹在手臂上,靜待一段時間後用專業儀器測量皮膚含水量,以評估產品保濕力。

成分:由專家檢察產品成分標籤,含保濕、活性成分會加分,而含刺激成分則會扣分。

使用感:由受測者實際使用產品後,針對產品的黏膩感、包裝設計、使用便利性等多方面進行評分。

23款身體潤膚露



第1名

Ag deo 24

Deo Body Milk (Floral Bouquet)

保濕力: 4.5

成分:4

使用感:5

綜合評分:4.5

等級:A



第1名

雪肌精

Clear Wellness Moist Repair Milk

保濕力:5

成分:4

使用感:3

綜合評分:4.25

等級:A



第3名

PHYTO/ME

Medicated White Milk

保濕力:4.5

成分:5

使用感:3.5

綜合評分:4.38

等級:A



第4名

Neutrogena

Formula Intense Repair CICA Emulsion Body Lotion

保濕力:5

成分:3.5

使用感:4

綜合評分:4.38

等級:A



第5名

Fuuwa

Serum Body Milk (bihadakin)

保濕力:5

成分:3

使用感:4

綜合評分:4.25

等級:A



第6名

Moist Diane

Botanical Deep Moist Boday Milk

保濕力:5

成分:3

使用感:3

綜合評分:4

等級:A





第7名

Karada Welcia

99% Gift of Nature Medicated Boday Lotion

保濕力:4

成分:4

使用感:3.5

綜合評分:3.88

等級:B



第8

Honey Roa

Go Balmy Body Milk (Water Garden)

保濕力:4

成分:3

使用感:4.5

綜合評分:3.88

等級:B



第9名

Deve

Manuka Honey Skin Conditioning Body Milk

保濕力:4

成分:3

使用感:4

綜合評分:3.75

等級:B



第10名

強生 Johnson's

Body Care Aroma Milk (Peach & Apricot)

保濕力:4

成分:2

使用感:4.5

綜合評分:3.63

等級:B



第11名

pdc

Pure Natural Body Milk

保濕力:4

成分:3.5

使用感:3

綜合評分:3.63

等級:B



第12名

NIVEA

Skin Milk

保濕力:3.5

成分:3

使用感:4

綜合評分:3.5

等級:B



第13名

8 THE THALASSO

CBD & Hydration Body Milk

保濕力:3.5

成分:3

使用感:4

綜合評分:3.5

等級:B



第14名

SHIRO

Fragrance Body Milk(White Tea)

保濕力:4

成分:2

使用感:4

綜合評分:3.5

等級:B



第15名

MatooLa

Pregand Body Milk (Pure Savon Scent)

保濕力:3

成分:5

使用感:3

綜合評分:3.5

等級:B



第16名

cyclear

維生素C配合酵素保濕沐浴露

保濕力:3

成分:3

使用感:4

綜合評分:3.25

等級:B



第17名

LUX

L'ART DU BAIN Celestial Escape Body Milk

保濕力:3

成分:3.5

使用感:3

綜合評分:3.13

等級:B



第18名

IKYLM

Body Serum

保濕力:2.5

成分:3.5

使用感:4

綜合評分:3.13

等級:B



第19名

Rosette

Meshimase Body Milk(Sweet & Juicy Peach)

保濕力:2

成分:4

使用感:4

綜合評分:3

等級:B





第20名

KOSE 高絲

濃密保濕清香身體乳霜(愉悅花香乳霜)

保濕力:2.5

成分:2.5

使用感:4

綜合評分:2.88

等級:C



第21名

MAMUA

Body Milk

保濕力:2.5

成分:2

使用感:4.5

綜合評分:2.88

等級:C



資料來源:LDK the Beauty





評測結果顯示,「Ag deo 24 Deo Body Milk(Floral Bouquet)」和「雪肌精 Clear Wellness Moist Repair Milk」均獲得均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦,前者僅售892日圓。

「Ag deo 24 Deo Body Milk(Floral Bouquet)」含有有效成分「百里酚」,具有殺菌、抗菌、抗氧化等功效,同時含有透明質酸等高效好濕成分,能有效護理身體;受測者評價產品容易使用,塗抹手感順滑又不黏膩,而且其芳香氣味能有效掩蓋臭狐。

「雪肌精 Clear Wellness Moist Repair Milk」含有「甘草酸二鉀」,能夠有效防止皮膚粗糙,同時擁有高效保濕能力;它標榜屬於低過敏型藥用保濕產品,質地柔軟又不黏膩,就算是敏感皮膚或新生兒都適合使用。