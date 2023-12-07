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電髮時記得要找專業髮型師！台灣有女子早前於髮型屋電髮，髮型師以越南流行的「電鍋燙」為其電髮。豈料過程中，電子鍋塑膠管線鬆脫，令滾燙的熱水及高溫蒸氣噴向女子臉部、頭皮。慘遭毀容的女子事後向涉事髮型屋提告，案件判決亦於近日出爐，店方需賠償予女事主19.5萬元（新台幣·下同，約4.92萬港元。

根據台媒報道，事發於2021年2月，一名姓江女子光顧高雄市一間髮型屋，該店由一名越籍姓潘婦人經營。期間潘女游說以越南流行的「電鍋燙」電髮，江女於是支付2,700元（約681.8港元），同意讓對方為自己設計髮型。但電髮過程中，有透明塑膠管未鎖緊脫落，致滾燙熱水及高溫的蒸氣直接噴向江女，令她左臉、左耳及左側頭皮大面積遭燙傷。

儘管於醫院經過4次的清創治療，江女耳廓及部分頭皮位置仍無法恢復完好；耳廓不但變畸型，部分頭皮亦無法生髮，變成禿頭，令她身心受創，因此決定對有關涉案人士提告。

江女曾接受當地傳媒訪問指出，事發後她需要去精神科求醫，獲處方安眠藥、鎮定藥物，「藥劑必須很強否則無法入睡」；其夫還跟她說，她睡著做夢還會喊：「會燙！快跑！」

經過長時間上訴審訊，案件判決亦於近日出爐。法官審理案件後，原本判店方代表須賠償江女26多萬元；不過經潘女上訴後，高雄高分院認為她未確認電子鍋品質確有過失之處，但江女同意用電子鍋燙髮，自己也需負責25%之過失責任，因此改判潘女須賠償19.5萬元，全案定讞。







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