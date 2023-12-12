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不少上班族在長期高壓下工作，會不自覺聳起肩膀。有台灣中醫分享指，此舉有機會造成肌肉筋結，同時亦會影響精神狀態、降低生活品質。他又列出3大日常注意事項，避免繼續令身體更受壓。

睡眠障礙因肩頸僵硬

台灣中醫邵禹豪近日於個人Facebook專頁發文，指出「精神狀態可以影響身體肌肉，而這句話，反過來說也成立」。他解釋，肩頸僵硬的患者往往隱藏著工作和生活的壓力，長時間處於高壓緊繃的工作下會令人的身體慣性向前捲、肩膀聳起，久而久之便會導致此處的肌肉出現大量筋結點。而這些貯藏的壓力亦會反過來影響情緒和睡眠，進而降低生活品質。

他表示，耳朵後方到腦後的路徑有許多重要的穴道，包括翳風、翳明、安眠、風池、風府等，這些穴道是很多肩頸肌肉的起止點，同時亦與睡眠及頭部循環息息相關。「許多睡眠障礙的患者，幾乎都可以在此處周邊找到筋結」，反之因肩頸痠痛而求診的患者，往往亦有大大小小的睡眠問題，情緒狀態不是低落就是高張。

為了防止繼續對身體加壓，邵禹豪列出以下3大注意事項，提醒民眾盡量避免：

避免長時間低頭彎腰，宜保持微微挺胸，微縮下巴。

避免依賴電腦桌及課桌椅，手臂輕靠在桌上即可。

避免枕頭太高或太低，找到適合自己的枕頭。需注意側睡和正睡型態所適合的枕頭不同，以不過度彎曲為佳。

他最後亦呼籲，除了生活上的調整之外，肩頸僵硬的問題亦可透過中醫內科與針灸的治療改善，從而進一步改善睡眠，帶來良好的生活品質。

4大伸展動作紓緩頸痛

除求醫外，本港伸展治療師顧問鄭振林（Boky）過去亦曾分享2個被動式及2個主動式的伸展動作，有助紓緩頸痛。



2個被動式伸展動作



1. 豎棘肌：





首先躺在平坦地方，例如床上或梳化上。

由身邊人用雙手緩慢地幫助托高頭部。

升至最高點後會感受到拉扯感。

這個動作主要伸展脊椎旁邊的2條豎棘肌。



2. 上斜方肌：





首先躺在平坦地方，例如床上或梳化上。

由身邊人一手按著肩膊，另一隻手緩慢地帶領頭部向側傾斜。

去到最盡位置會感受到頸項兩側有拉扯感。

這個動作主要伸展頸項後方兩側的上斜方肌。

2個主動式伸展動作



1. 斜角肌：





首先坐直身體，雙眼水平向前望。

提起左手，打側放在右邊太陽穴位置。

然後慢慢吸氣，輕微施力向下拉動頭部。

拉到盡頭後再呼氣。

呼氣後就回復正常姿勢。

這個動作主要伸展頸項兩側的斜角肌。

2. 胸鎖乳突肌：





首先左手按著右方鎖骨，左手稍微施力。

頭部向左側，下巴輕微向上提。

此時會感覺到輕微的拉扯感。

這個動作主要伸展連接頭部後方及前胸的胸鎖乳突肌。















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