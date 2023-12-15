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本港天氣周六（16日）起將明顯轉冷，氣溫恐跌至14°C，而且會持續一段時間。天氣轉冷，令不少人患上呼吸道疾病，即使病癒後，頑痰、咳喘等症狀亦纏身。烹飪導師及食療專欄作家芳姐因此分享一款白果杏仁煲豬肺湯，適合一家大小在轉涼季節飲用養生。

天文台預料一道冷鋒會在周六橫過華南沿岸，北風增強，日間氣溫顯著下降。本港氣溫周六起將顯著下降，下周日（17日）市區最低氣溫更跌至12°C。天文台亦預測沙田、將軍澳、屯門當日早上或低至11°C，上水和大埔低至10°C，要注意保暖。

對於天氣轉冷，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享一款老少咸宜的白果杏仁煲豬肺湯助養生，她指出這款湯水有助紓緩呼吸道感染所帶來不適，不但能夠止咳喘，同時還有養顏護膚的功效，也適合夜尿多人士飲用，清甜美味。

芳姐表示，豬肺能補虛益肺，又富營養。不過在處理豬肺時，她建議可將豬肺喉管接駁於水龍頭處灌水，豬肺漲大後再用針刺穿表面待血水流出，如是者兩三次待豬肺發白即成。豬肺切大塊後出水再洗淨，之後可爆香薑片將豬肺投入炒乾，將無法用完的豬肺，放入冰格儲存。

而白果本身亦有止咳定喘作用，而且有化痰之功，對婦女白帶，尿頻，男性遺精、滑精等均有裨益。不過要留意的是，白果芯有小毒，一定要去芯才可煮用。

白果杏汁豬肺湯

材料：白果 15至20粒、南北杏 5錢、杏仁粉 2湯匙、陳皮 1個、豬肺 半個、排骨 半斤

做法：

1.白果去殼、去芯；

2.杏仁粉用少許水調開；

3.陳皮浸洗，豬肺處理乾淨；

4.排骨出水；

5.除杏仁粉外，全部材料用9碗水，煮2小時成4碗；

6.調入杏仁粉煮片刻即成。







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