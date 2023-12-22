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本港天氣寒冷，天文台預測明日（22日）冬至市區最低氣溫約8℃，新界再低2、3℃，未來兩三日及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。相信大家近日都會「全副武裝」禦寒，譬如穿厚衣、飲暖水、甚至睡覺時穿襪及開電熱氈。不過，以上看似通用的保暖方法，原來存在謬誤，有機會產生反效果，令人感覺更凍。

日本美容網站「Hot Pepper Beauty」發表一篇文章，提出坊間存在7大錯誤的禦寒保暖觀念。若想有效保暖，就先要明白禦寒原理。石原診所副主任石原二菜博士在文章中解釋，人體是如何獲取溫度：

「體溫包括身體表面的『皮膚溫度』和身體內部的『體内溫度』 。提升體內溫度、達到保暖效果的關鍵是要鍛鍊肌肉，因肌肉能產生約40%的體溫，較多肌肉量則相對能產生較多熱能，提高核心體溫。而鍛煉時促進血液循環，也可以將熱量分佈到全身，有助保暖；反之，血液循環不好，身體就會較易變得冰冷。」

7大保暖謬誤與正確做法

石原二菜續指，坊間一些流行的保暖方法，雖然讓身體暫時感到溫暖，但體溫很快就會不知不覺下降、愈來愈冷：





1.冬天多吃高脂熱量食物、要吃飽一日三餐

缺乏運動的現代人若一日三餐都吃飽，令血液集中在胃腸道進行消化吸收，導致血液無法循環其他各個器官；血液還會變得黏稠、停滯，令體溫下降。



1.正確做法：清淡飲食，以飲品為主

早上吃輕食，排走睡眠期間體內逕生的毒素。

建議飲用新鮮胡蘿蔔汁、蘋果汁和生薑汁，便利店購入蔬菜汁亦可。另外，味噌湯劬能盜溫暖身體。

2.早上飲熱水喚醒身體及暖身

不少人輀會於起床後飲水，補充一夜過後流失的水分；冬天時則會飲熱水保溫。

但若飲用大量熱水，只會暫時讓身體變暖。當體內積聚的水分降到比體溫低時，會令身體變冷甚至引起水腫。



2.正確做法：在熱水中加入薑或肉桂等香料

將薑或肉桂粉加入熱水中，這些香料可以擴張血管，使熱量在全身循環，幫助保暖。

薑的生熟會有不同功效。生薑的成分能改善手腳冰冷，而乾薑粉末中的薑辣素可有效增加體內溫度。

3.飲大量水改善新陳代謝

除非有運動和出汗，若飲用大量水而不出汗，水會積聚在體內細胞中，影響血液循環，讓人感覺愈來愈冷。



3.正確做法：適量飲水

如果感到口渴，不要飲水過量、不要一次過飲過多，謹記以「適量」為原則；建議「少飲多次」，另外亦較建議飲室溫或暖水。

4.穿厚衫陫套保諼

厚衣服看起來很暖，但實際上往往會因太重而壓縮空氣層，降低保諼效果。

另外，一旦感覺太熱，出汗後難以調節體溫，還會造成上半身潮熱但下身冷的情況。



4.正確做法：專注保諼下半身

可用「頭寒足熱」方法，防止身體潮熱受寒，有效保暖。建議上半身穿薄層衣服，例如保暖內衣。據悉，一層內衣可以產生1度的溫差。同時也方便在感覺熱時穿脫衣服。

大體器官集中於上半身，盜溫度會較下半身高；而體寒的一個原因就是出於下半身寒冷。盡量減少上下半身溫差，從而更有效保暖。

5.全日留在室內減少接觸冷空氣

對於有助身體產生熱量的肌肉群來說，若整日宅家于活動，會削弱肌肉力量、減少血液循環，令身體愈來愈冷。



5.正確做法：透過鍛鍊增強肌肉力量暖身

肌肉能產生約40%的身體熱量建議下班後盡可能多鍛鍊身體，增強體力。

可以多步行，每星期步行3次，可以保持肌肉強壯並增加血液流動。

6.睡覺時用電熱氈

很多人因為覺得被窩冷而選擇開電熱氈，並整晚侯用。但持續發熱的電熱氈會令人皮請溫度過週高，還會在睡眠時快速蒸發皮膚水分，讓皮膚變得乾燥痕癢；體內亦容易缺水，醒後喉嚨非常乾涸。



6.正確做法：睡覺時關閉電熱氈，或使用暖水袋

若使用電熱氈加熱床被，應在睡前開啟，並在睡覺時將其關閉。

推薦使用暖水袋保溫，特性是不會太熱，同時冷卻速度緩慢，還不會帶走身體水分使人變得乾燥。

7.穿襪子睡覺

很多人覺得腳冷難以入睡，會穿上襪子希望有暖腳效果。

不過，襪子縮口若太緊，會阻礙血液流動，血管收縮令人更冷。

另外，穿上襪子睡覺會影響腳底散熱，令腳底積汗。



7.正確做法：用不勒緊的暖腳套，讓腳踝保持溫暖

因腳踝容易變冷，建議穿著僅覆蓋腳踝、不覆蓋腳趾的暖腳套，為免影響腳底散熱名過分排汗。

注意選擇腳套縮口不要歹緊，以免影響血液循環。



資料來源：Hot Pepper Beauty



睡眠保暖：正確次序蓋被



隨著愈夜愈冷，相信不少人都難免因被窩「凍冰冰」而難以入睡，又或在清晨時被「凍醒」。教授生活冷知識的日本電視節目《學懂前與後》（教えてもらう前と後）曾分享冬天蓋被的正確次序。該節目實測以下3種蓋被方法（下圖由左至右）：



A. 毛毯蓋在羽絨被上



B. 毛毯蓋在羽絨被下



C. 先鋪毛毯再躺上床，再蓋上羽絨被



經過節目的實測結果後，發現第3個方法，即躺在毛毯上，再蓋上羽絨被最具保暖效果。節目中的專家解釋，床上大部分熱能，都會透過床墊或床褥而散失，躺在毛毯上便可減少熱能散失，達到最佳保暖效果。此外，羽絨被中的羽毛需靠體溫膨脹，來達到保溫效果，因此羽絨被越貼近身體就會越暖。而相比第2個方法，即先蓋上毛毯再蓋羽絨被，被內的溫度相差高達攝氏4度。



另一日本電視節目《R的法則》亦教過類似的蓋被方法，先在床上鋪毛毯，防止熱力從床墊向下流走；睡在毛毯上後再蓋羽絨被，最後在羽絨被上蓋上薄毛毯，防止熱力流失。

節目中亦提到，不少人會穿襪睡覺，但專家指出穿襪會令雙腳出汗，穿著有汗水而濕的襪，會令體溫下降，因此不穿襪反而會較暖。如想睡覺時保持雙腳溫暖，建議可改穿腳套以免出汗，同時再戴上頸套暖頸，有助保暖。











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