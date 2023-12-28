收藏文章

盧惠光前妻黎淑賢（Bonnie）昨日（26日）在家中燒炭，經送院搶救後不治，終年47歲。消息指她生前曾受抑鬱症困擾長達20年，精神科專科醫生曾接受訪問指，生活上的負面及悲觀情緒，有機會誘發抑鬱症。至於如何分辨心情不佳，或已患上抑鬱症，鄧醫生指出主要留意3個核心症狀，當中是否有症狀已持續兩周或以上。

曾傳「來生再見」短訊

黎淑賢昨日凌晨曾與現任丈夫及友人在北角雅景臺家中舉行BBQ聖誕派對，當時並無異樣。至昨午約1時，她被發現倒臥在住所床上，廁所有燒過的炭，丈夫此前曾收到黎淑賢在自殺前傳來的「來生再見」WhatsApp短訊。

消息指，黎淑賢患有抑鬱症長達20年，需定期到律敦治醫院接受治療，無奈病情反覆。警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。她在1998年與盧惠光結婚，二人育有兩名兒子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan）。但可惜兩人在2006年離婚，而黎淑賢之後再婚嫁美容醫生許智政，二人育有兩名兒子許溢（Aston）、許量（Martinus）。

抑鬱症3大核心症狀

對於抑鬱症，精神科專科醫生鄧萬豪曾接受訪問指，遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，假如情緒受到長期壓抑，恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，患者或持續兩周出現以下3大核心症狀：

持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落

生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁

經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

此外，患者亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等身體變化；久而久之，更會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應盡早求醫。

抑鬱症惡化尋死徵兆

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問指出，抑鬱症患者只要定期食藥複診，絕大部分都可以痊癒，但部分病人如再遇上重大打擊、自行停藥則有機會惡化。如何察覺抑鬱症患者有自殺傾向，陳仲謀指，除了長期失眠及對所有事情失去興趣和動力外，比較明顯是病人會在言語間透露尋死念頭，例如提到「唔想做人」、「做人無意思」等，而且會寫下遺言、遺書，默默地安排身後事，「例如將貓狗安排畀人照顧，將銀行卡、密碼交託畀家人等等」。除此以外，家人還可留意一個小細節：

「有一個很多人都會忽視的細節，就是抑鬱症患者，在家中突然『行唔安坐唔落』，不停在家中踱步『坐唔定』，而且表現得非常痛苦，這情況過往經常出現，反映他的病況可能已經很嚴重。」

一句說話恐有反效果

當抑鬱症患者情緒低落時，很多時家人、朋友都會不斷說鼓勵說話。陳仲謀提醒，部分說話或會帶來反效果。他舉例指，很多時家人在勸慰時會對病人說「堅強啲」、「放鬆啲」、「好小事」，然而這些指導性、批判性說話，反而有機會病人情緒更差，「有些病人會覺得『咁小事我都應付唔到，即係我更加無用』。」他建議此時親友應避免給予太多意見，「以耳代口」充當聆聽者，讓其抒發情感，去了解病人的內心感受，並表示理解和體諒。

家人有否患抑鬱？4大層面判斷

精神科專科醫生黎大森曾接受訪問表示，朋友和家人往往為未能察覺到身邊的抑鬱症患者而感到內疚，其實可透過以下4大層面，判斷身邊人會否有機會患上抑鬱症：

1.睡眠：睡眠質素欠佳，出現失眠、發惡夢及入睡困難（躺到床上超過30分鐘仍沒法順利入睡），令情緒變差

2.味覺變差：吃不出食物味道，又或是突然愛吃甜食

3.長期便秘：腸胃出現異常情況，如長期便秘

4.失去興趣：對日常生活喪失興趣，如一直盯著手機但沒有專注

作為家人和朋友，當發現抑鬱症患者面對情緒起伏時，往往想要伸出援手。黎大森指出，聆聽是「給予回饋」的最佳方法，讓其宣洩負能量。他以失眠為例，若在勸慰時對患者說「瞓唔到呀？再努力啲試吓啦！」，反而令患者更有負擔。相反，他建議此時親友應說「見你瞓得唔好，係咪有嘢擔心？可以同我傾傾！」，同時聆聽過程中不應給予意見，也不要給壓力他們要立刻好轉，只要用將心比己的方式與患者溝通，便對患者有一定的幫助。

「微笑抑鬱症」患者多為公眾人物

另北京大學第六醫院精神科主治醫師、北京市心理危機干預專家組成員范滕滕曾分享指，不少「微笑抑鬱症」的患者多為公眾人物。「微笑抑鬱症」亦名「隱匿抑鬱症」，與以往人們所認知的抑鬱症形象不同，指帶有抑鬱情緒的人把抑鬱的一面掩飾，就如戴著微笑的面具，由於不會終日愁眉苦臉，導致抑鬱症狀更難被發現。

范滕滕續指，這類患者大多有較高的自尊心，尤其公眾人物屬高危族群，他們需要以樂觀及堅強的形象示人，「他們習慣性用面具把自己偽裝起來，可能這也是一種心理防禦」。另外，大部份患者不太願意將自己的悲傷向朋友或家人傾訴，亦不願意主動求助，因此容易墮入惡性循環。

這類患者心情低落仍會勉強對人歡笑，必須深入接觸，才能察覺他們的內在情緒，但范滕滕指出，「微笑抑鬱症」患者很難長時間維持所謂的「微笑」狀態，例如患者在個人獨處或在私下場合情況，患者一般表現情緒低落及對活動失去興趣等。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk











【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱