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台灣一名女生的體重一度高達198磅，因憂慮身體患上糖尿病，於是決定減肥。她在不量節食及透過3大貼士進行運動下，體重大幅下跌至123磅，成為「女神」。她又表示：「明年願望希望可以自信穿上比基尼。」

該名台灣女生在Dcard發文分享「女大十八變 90-56kg」的減肥經歷。她表示，自己從幼稚園開始就是一個「肥妹」，而一直肥胖的原因就是因為不喜歡浪費食物，「就算很飽也會全部吃完」。

上到中學後，因學業壓力，讓她在飲食上更加放肆：

「每天晚上都吃便當，一直坐著，體重不斷飆升；高中的時候幾乎每天下課都跟同學去麥當勞，直接造就體重巔峰。」

憂患糖尿病決心減肥

女生續指，到體重巔峰198磅後，就覺得不能再繼續胖下去，而且家人也開始擔心她會患糖尿病。於是，她在高中畢業的暑假因外出打工，增加活動量後，體重下降至167磅。

2022年初，在同事激勵下，她再發奮減肥。身高1.65米的她，用7個月時間減到138磅；最後維持目前體重123磅。

不節食+3個運動秘訣輕鬆瘦

女生公開瘦身前後的對比照片，驚艷一衆網民，紛紛詢問女生有何減肥方法。而她亦大方分享自己減肥時的飲食+運動秘訣：

飲食秘訣

飲食原則：

168飲食(早上9點至下午5或6點)

大部分時間會吃夠三餐

主要吃不型食物



飲食選擇

早餐隨便吃，通常是花生多士＋玉米＋蛋；

午餐有時自己煮，例如節瓜、雞胸肉、蕃薯；

晚餐吃便利店食物，例如茶碗蒸、豆漿、蕃薯

沒有戒飲料和甜品，甚至飲料還會加料珍珠，但會點無糖。

喝水很重要！會喝滿2500ml



運動選擇

1.做有氧運動

跳繩為主，一天跳3000下；跳2分鐘休息30秒，直至跳滿3000。跳繩習慣大概維持了一年。

偶爾跑步、游水

搭配核心運動，找健身YouTuber (推薦林斟芊妤Coffee、周六野)的影片跟著做

在學校爬樓梯



2.放鬆肌肉有助瘦小腿

踩拉筋板，拉筋放鬆

浸腳刮痧

按摩



3.量體重、把握生理期

減肥時每日量體重，看到體重下降會很有成就感；

女生而言，要把握生理期後階段，減重會較輕鬆（個人在生理期不忌口）



來源：Dcard@saoi90920







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