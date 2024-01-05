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本港天氣轉冷，流感個案增加。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，香港最快下周或進入流感高峰期。另多項數據亦顯示，新冠病毒活躍度有上升趨勢，籲市民盡快接種疫苗。

JN.1變異株或成本港主流變異株

衞生署及醫院管理局今日下午就預防冬季呼吸道感染疾病舉行記者會。張竹君會上表示，最新流感實驗室檢測陽性比率升至8.49%，接近基線水平，而公立醫院入院比率更已升穿基線水平，預料兩個數據下周將繼續上升，意味本港最快下周或踏入季節性流感高峰期。

此外，張竹君亦提到本港的新冠病毒活躍程度出現明顯上升趨勢，其中JN.1變異株感染比例逐步上升，預料有機會取代XBB成為本港主流的變異株。張竹君稱，JN.1在全球多處傳播，有較強傳播優勢，但未有報告顯示JN.1較其他變異株嚴重。

雖然新冠的死亡和重症數字維持平穩，不過本港近期出現2宗兒童感染新冠後患重症的個案，張竹君呼籲家長盡快帶子女打疫苗。衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮亦呼籲6個月以上未感染新冠、未完成接種首3劑的市民要盡快接種，而高風險人群也應在接種疫苗或感染後6個月再接種疫苗。

防護中心又指，鼻病毒和腸病毒的兒童入院比例約有23%；腺病毒就是21.9%，呈下降趨勢；副流感就佔1成。至於肺炎支原體的感染數字，去年9月稍為增長後，近幾個星期呈下降趨勢。

季節性流感8類高危群組

家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

季節性流感8類人士較高危





1. 6個月至11歲兒童



2. 50歲或以上人士



3. 醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）



4. 居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士



5. 孕婦



6. 長期病患者



7. 家禽業從業員



8. 從事養豬企屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委員會

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出現3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和亦曾接受訪問指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

● 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

● 出現抽筋／持續嘔吐

● 神志不清／步履不穩







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