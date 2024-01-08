收藏文章

相信大家都試過用膠布，貼好後很快就會因沖水或摩擦而脫落。日本雜誌《LDK》近日以4大標準評測15款膠布，比較各款產品的使用感、緊貼性、附著力和性價比，並挑選出使用感最佳的款式，當中包括松本清、S-Select、NICHIBAN等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售207日圓（約11港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

4大標準評測各款膠布

《LDK》指出，膠布一般用於皮膚傷口上，而現時也有不同類型和尺寸，方便市民應付不同大小的傷口；此外，市面上亦有「水膠體繃帶」，能做到像急救繃帶的效果，幫助較大較深的皮膚傷口進行癒合。

《LDK》以4大標準評測各款膠布：

使用感：由受測員實際使用膠布，針對黏貼容易程度，以及黏貼後手指的活動程度進行評分。

緊貼性：由受測員實際使用膠布一天，根據膠布緊貼在皮膚上的時長進行評分。

附著力：把膠布黏貼在人工皮革上，再用測量儀器拉扯膠布以測試產品的附著力，根據測量儀器的負載數字進行評分。

性價比：根據購買時價格計算性價比。

15款膠布大比拼

《LDK》評測了市面上10款一般膠布及5款水膠體繃帶款式：

一般膠布

第1名

Kurashi Welcia - Born to Bend Adhesive Bandages

使用感 4

緊貼性 4

附著力 3

性價比 4

綜合評分 3.75

等級 A

第1名

松本清 - MK防水膠布（100片）

使用感 4

緊貼性 3

附著力 3

性價比 5

綜合評分 3.75

等級 A

第3名

松本清 - MK防水膠布（40片 M）

使用感 4

緊貼性 3

附著力 3

性價比 3

綜合評分 3.25

等級 B

第3名

S-Select - 防水膠布（55片 M）

使用感 3

緊貼性 3

附著力 3

性價比 4

綜合評分 3.25

等級 B

第3名

くらしリズム - 實惠型半透明急救膠布（M）

使用感 3

緊貼性 3

附著力 3

性價比 4

綜合評分 3.25

等級 B

第3名

NICHIBAN - CARELEAVES 護葉傷口膠布（30片 M）

使用感 4

緊貼性 4

附著力 3

性價比 2

綜合評分 3.25

等級 B

第7名

松本清 - MK易貼膠布（40片 M）

使用感 4

緊貼性 3

附著力 3

性價比 2

綜合評分 3

等級 B

第8名

S-Select - 透氣膠布（20片 M）

使用感 4

緊貼性 3

附著力 3

性價比 1

綜合評分 2.75

等級 C

第8名

くらしリズム - 防水急救膠布（20片 M）

使用感 3

緊貼性 2

附著力 3

性價比 3

綜合評分 2.75

等級 C

第8名

DAISO - Adhesive Bandages（防水 50片 M）

使用感 2

緊貼性 2

附著力 3

性價比 4

綜合評2.75

等級 C

水膠體繃帶

第1名

松本清 - MK超薄型人工皮敷墊（十字型）

使用感 5

緊貼性 5

附著力 4

性價比 3

綜合評分 4.25

等級 A

第1名

松本清 - MK超薄型人工皮敷墊（十字型）

使用感 5

緊貼性 5

附著力 4

性價比 3

綜合評分 4.25

等級 A

第1名

松本清 - 薄型水上工作專用膠布（12片）

使用感 4

緊貼性 4

附著力 4

性價比 5

綜合評分 4.25

等級 A

第3名

S-Select - 防水癒合膠布（十字型 10片）

使用感 5

緊貼性 5

附著力 4

性價比 2

綜合評分 4

等級 A

第4名

くらしリズム - 防水自然癒合膠布（10片）

使用感 5

緊貼性 3

附著力 5

性價比 2

綜合評分 3.75

第5名

BAND-AID - 超強癒合人工皮防水膠布（一般尺寸）

使用感 4

緊貼性 3

附著力 4

性價比 1

綜合評分 3

資料來源：《LDK》

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

評測結果顯示，「Kurashi Welcia Born to Bend Adhesive Bandages 」和「松本清 MK超薄型人工皮敷墊（十字型）」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；其中後者一盒有100塊，僅售207日圓（約11港元），十分抵買。

「Kurashi Welcia Born to Bend Adhesive Bandages 」擁有出色的彈性，受測員表示使用後也不影響手指彎曲，而且附著力甚高，故不輕易脫落。而且，其售價僅為428日圓（約23港元），以它一盒有70片而言，性價比甚高。

「松本清 MK超薄型人工皮敷墊（十字型）」擁有比一般膠布更強的附著力，受測員表示使用一天後也沒有任何脫落跡象，就算經過沖水也不影響產品附著力。其售價為525日圓（約28港元），考慮到水膠體繃帶本身售價較高，而且其附著力效果強，故性價比也良好。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱