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都市人忙碌，很容易忽略生活習慣帶來的健康風險。一名內地女年紀輕輕已經患有「四高」，因最近一次身體檢查驚揭身患10種慢性病，決心要嚴謹實行減肥計劃，重拾健康人生，惟進度緩慢可能與一原因有關。

遺傳父親 年紀輕百病纏身

該名31歲內地女在社交平台「小紅書」記錄管控體重和生活的過程，對抗慢性病。女事主體重高達84公斤（約185磅），BMI高達30屬嚴重肥胖。她幾年前做身體檢查，震驚發現自己僅20多歲就已「百病纏身」，全身上下患10種慢性疾病，包括「四高」（高血壓、高血脂、高尿酸，高血糖、糖尿病前期）、肥胖症、多囊卵巢綜合症、雙側乳房纖維腺瘤、非酒精性脂肪肝、竇性心跳過速、維他命D不足等。

得悉身體狀況後，她坦然接受，因其父體同樣是身形肥胖，患有高血壓、糖尿病、高血脂及痛風。她積極試圖改變生活，「試著自己做飯，減少喝飲料，開始鍛煉」，

「我這麼年輕，只要保持健康的飲食，體脂……管理得好，不吃藥也是有可能的。」

慢性病蠶食健康

雖然有改變的心態，但這幾年來並沒有嚴格執行健康生活習慣。她坦言，小看了慢性疾病的潛在風險，以致上月體檢報告中反映身體已有嚴重的健康問題，由於長期高血壓造成心肌增厚；脂肪肝造成肝炎，同時身體亦缺乏維他命D、腎素和醛固酮亦可見超標。醫生恐怕是繼發性高血壓，故強制她住院觀察。

訂減肥計劃正視問題

幸好留院7天後，通過檢查獲批出院，但她明白減肥的迫切性，決定從8方面進行「生活化減肥」，除了定時吃降血壓藥，注意飯後2小時的血糖指數，多量血壓等，飲食、運動、作息、減肥及壓力管理方面亦有嚴謹調控。

健康飲食：

低脂、低鹽、低碳水，主要在家烹煮，外出吃飯亦會用手機應用程式計算卡路里及營養素。

養成運動習慣：

● 她將一天的運動時間分為3次，目的是提高胰島素的敏感性；而選擇運動種類方面亦避免一些劇烈運動，恐傷膝蓋。她起床會先練一套八段錦，約12分鐘；午飯後會行樓梯20分鐘；晚飯前再做20分鐘健身操，每天總運動時間約50分鐘。

規律作息：

● 每天7時起床，晚上11時睡覺。

一個月減5斤（約5.5磅）：

● 配合飲食和運動製造熱量赤字，目標是一個月減5斤（約5.5磅），一個月後再會醫院覆診。

冥想紓壓：

● 她有感自己的血壓受情緒起伏影響，煩躁焦慮時容易血壓飆升，故此以冥想平伏情緒問題。

一原因進度緩慢

「生活化減肥」實行初期，她形容戒口的過程猶如「心上有個窟窿」，最難是控制升糖指數。對於普遍認為對糖尿病病人適合進食的食物，例如無糖汽水、牛油果、堅果等，她吃完後血糖仍會飆升。有時候她「管不住嘴」，忍不住食慾偷吃烤鴨、麵包等。

從她上載的一日三餐相片可見，她與丈夫大部分時間都吃外食，營養算是均衡，有菜有肉有碳水；惟餸菜份量偏大，烹煮和調味亦偏油偏重。當中有些餸菜較清淡健康，例如蒸水蛋，蒸魚等；但亦有不少含高脂肪蛋白質，例如羊肉腸、肚包肉、燜鴨等；青菜亦選擇以油炒非清烚。

此外，她減肥進度亦停滯不前，減重差不多一個月，體重還是不升不降，且已經出現脫髮問題。本來原定要定時記錄血糖血壓，但她很多時候會因為逃避心態而沒有量度，「怕吃完某種東西後看到血糖飆升不開心、焦慮」，或是純粹「隨心執行，忘記量度」。雖然計劃沒有很嚴謹執行，但一個月後覆診報告指身體狀況有改善，各項指數有回落；她相信堅持就能夠重拾健康人生，

「我有個小小的願望，希望以後能夠停藥。這會是一條很漫長的治癒之路呀。」

3大習慣預防慢性疾病

世界衛生組織（WHO）在2023年發布的《世界衛生統計》報告指出，每年因慢性疾病死亡的人中有近四分之三是由於非傳染性疾病導致。要減低患上慢性疾病的死亡風險，世界衛生組織及台灣國民健康署皆建議從建立生活習慣入手，遠離風險因素。綜合台灣國民健康署資料，提出3大健康生活習慣：

1. 均衡飲食，提升免疫力

2. 適量運動

3. 戒煙、少喝酒

資料來源：世界衛生組織、台灣國民健康署

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