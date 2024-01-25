25/01/2024作者:健康解「迷」
寒冷天氣易感冒！日本藥劑師教2招迅速復原！暖包貼2位置暖全身！暖爐要放近窗？禦寒4招公開！
本港本周天氣嚴寒，今日（23日）市區氣溫低見7°C左右，新界再低2、3°C。寒冷天氣下容易「凍親」感冒，有效保暖非常重要。日本美女藥劑師福井セリナ早前在「週プレNEWS」專欄發文推介2個方法，可以幫助在感冒初起時迅速溫暖身體及快速康復。
1. 飲葛根湯
福井セリナ建議，在感冒初起時立即飲用葛根湯，可以利用中草藥力量，讓身體由内溫暖起來，同時提高身體免疫功能。
2. 貼暖包
除了飲葛根湯，福井セリナ又表示，感冒初起時想迅速讓身體變暖，應使用發熱貼。而在身上貼暖包也要有技巧，首先建議要貼在肚臍以下，因腹部有許多器官及全身血液交匯，溫暖此處可以有效讓整個人變溫暖。其次，可以貼在肩胛骨之間，因該部位有許多重要血管，此處得到保暖可改善全身血液循環，溫暖全身。
未來天氣預報
1月26日（五）
13 | 18 °C
60-80%
降雨量：低
東至東北風4至5級。
大致多雲，日間短暫時間有陽光，早上相當清涼。
1月27日（六）
14 | 18 °C
60-85%
降雨量：低
東至東北風4至5級。
大致多雲，有一兩陣雨。
1月28日（日）
16 | 19 °C
60-90%
降雨量：低
東至東北風4至5級。
大致多雲，有一兩陣雨。
1月29日（一）
18 | 21 °C
70-90%
降雨量：低
東風4至5級。
大致多雲，有幾陣雨。
1月30日（二）
18 | 22 °C
70-90%
降雨量：低
東風4級。
大致多雲，有幾陣雨。
日本節目教4大禦寒貼士
日本節目《日本人の3割しか知らないこと》早前曾分享4個寒冬小知識，提醒如將暖爐放在房間中央反而會降低保溫效果，隨時越用越冷；洗熱水澡時亦應先沖洗一個部位，以免出現熱休克。
1. 暖爐不宜放廳中央
不少人會將暖爐放在房間或客廳中央，意圖令整個空間均勻受熱，但這樣做暖爐釋放的熱力會混合外面進來的冷空氣，大大降低保溫效果，隨時越用越冷。正確擺放暖爐的位置應該是靠窗，這樣暖爐釋放的熱力能阻隔外來冷空氣，令空間溫度更快提升，房間亦能更均勻地變暖。
2. 洗澡不應直接沖洗接近心臟位置
由於熱水和空氣溫度相差太遠，冬天洗澡時容易因劇烈溫差而導致熱休克甚至致命，故此應先沖洗遠離心臟的地方，例如手腳，先讓四肢血液回流到心臟，預防出現熱休克。
3. 側睡以免「咳醒」
冬天喉嚨容易因乾燥痕癢不適，甚至在半夜咳嗽，節目有醫生就建議，側睡可減少口水和鼻水倒流，避免刺激氣管導致咳嗽，減低「咳醒」機會。
4. 冬天更容易蛀牙
冬天天氣乾燥，口腔會減少口水分泌，令細菌更容易滋生形成蛀牙，故應定期接受牙科檢查，亦要多喝水增加口水分泌，防止口臭和蛀牙。
6款保暖飲品排行 第一名可持續暖身1小時
日本電視節目「この差って何ですか？」實測6款熱飲禦寒效果，包括薑茶、紅茶、咖啡等傳聞極具驅寒作用的飲品。而最終排行卻「大洗牌」，究竟哪種熱飲禦寒效果及保暖持久力最好呢？
6款禦寒飲品排行
第1名：熱朱古力
● 飲用後暖身效果長達59分鐘
● 含有可可多酚，能促進血液循環
第2名：紅茶
● 飲用後暖身效果可維持52分鐘
● 紅茶含有茶黃素，促進血液流動和新陳代謝
第3名：薑茶
● 飲用後暖身效果可維持47分鐘
● 薑茶中含有薑烯酚，能幫助製造熱能
第4名：甘酒
● 飲用後暖身效果維持27分鐘
● 持久度略顯不足
第5名：綠茶
● 飲用後暖身效果維持14分鐘
● 效果遠遠不及同屬茶類的紅茶
第6名：熱咖啡
● 飲用後暖身效果僅維持9分鐘
● 保暖持久力不足，很快恢復至飲用前的體溫
Copyright ©《TOPick》、《晴報》
轉載自: 晴報
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動