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冬季旅行看雪景雖令人興奮，但地上的雪切勿取來吃！一名馬來西亞男子在日本旅遊期間，興奮地抓取地上一團雪球吃下肚，結果「病從口入」，導致他嚴重感冒、咳嗽、發燒，8日行程全毀。

該名馬來西亞男子日前在抖音帳號「@hermanrawi」分享遊日影片，可見他在大雪紛飛的街道上，抓取了一把地上的積雪並揉成一團，接著開心地塞進嘴裏，表示雪球的味道和一般的冰沒有區別。

然而，雖然他只是吃了兩口，代價卻不小。看似白淨的雪球實際上暗藏各種病菌，男子吃下雪球後，開始出現嚴重感冒、發燒、咳嗽、全身肌肉酸痛等不適症狀，導致他總共8日的旅程無法盡興，苦不堪言。他最後以自身慘痛經驗勸諭所有網民：「不要輕易嘗試吃雪。」

專家揭雪中有害物 1種情況可淺嘗

至於雪到底能不能吃，一項來自《環境科學：過程與影響》 （Environmental Science: Processes & Impacts）的外國研究就曾做過實驗，將雪放在有汽車廢氣的環境中1小時，顯示雪中的有害化學物質甚至致癌物例如苯、甲苯、乙苯和二甲苯，含量急劇上升，反映落下的積雪會吸收地面上的汽車廢氣而受到污染，存在越久毒性越大。

另外，《華盛頓郵報》也曾指出，雪在落下過程中就已吸收了空氣中的有害污染物，例如殺蟲劑、煤煙、汞、甲醛等，因此不建議吃雪。而且，不是所有的雪都是純白色的，還有像黃色的雪，有機會是被尿液或空氣、沙塵污染；粉色的雪，又被稱作「西瓜雪」，代表可能含有藻類植物；黑、灰、啡色的雪，代表充滿污垢，絕對不可食用。

不過，若真的想嘗試雪的味道，來自加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）水資源和氣候變化的研究員John Pomeroy就建議，可以等待降雪後幾個小時再吃雪；將雪想像成一把刷子，剛落的雪會刷走空氣中的污染物，降雪時間越長，空氣中污染水平越低、雪中雜質越少、越純淨安全。







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