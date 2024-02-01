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內地一名63歲婦人近日證實混合感染H3N2流感病毒與H10N5禽流感病毒，並於染病後約半月後不治。內地專家評估認為，H10N5病毒未具備有效感染人類的能力，估計個案屬偶發的禽傳人傳播，未發生人傳人情況。

國家疾控管前日（30日）通報上述個案指，來自安徽宣城的63歲婦人去年11月30日起出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，至去年12月2日因病情加重被送院救治，同月7日再被轉至浙江省醫療機構住院治療，最終不幸於同月16日病逝，從發病至死亡僅約半個月。

浙江省近日在病例樣本中，驗出季節性流感病毒H3N2和禽流感病毒H10N5。患者所有密切接觸者進行醫學觀察，核酸篩檢陰性，同期亦未發現可疑病例。國家疾控局已指導浙江、安徽兩省執行防控方案，當局專家展開風險評估後指出，從病毒全基因分析，H10N5病毒是禽源性，不具備有效的感染人能力，這是偶發的禽傳人跨種屬傳播，未發生人傳人情況。

人類感染H5N1具致死風險

根據衞生防護中心資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。禽流感的病徵可由流感樣病徵，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛，到嚴重的呼吸道感染，例如肺炎。眼部感染（結膜炎）和胃腸症狀（例如噁心、嘔吐和腹瀉）也可能出現。潛伏期約7至10日，較嚴重的類型（如甲型禽流感H5N1、H5N6、H7N9或H10N8病毒）可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

人類主要透過接觸染病的禽鳥（活鳥或死鳥）或其糞便，或接觸受污染的環境（例如濕貨街市和活家禽市場）而感染禽流感病毒。禽流感病毒在人類之間的傳播能力十分低。與活家禽有近距離接觸的人士較易感染禽流感。長者、兒童及長期病患者一旦受感染，亦較容易出現併發症，如支氣管炎、肺炎等。

6招減低感染風險

中心提醒，市民應避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便，並留意以下重點以預防感染禽流感：

1.購買活雞時切勿觸摸活雞和雞糞切勿吹其尾部

2.洗淨沾有糞便的蛋用洗滌劑輔助清洗並立刻烹煮和進食

3.處理家禽、或蛋時切勿觸摸口、鼻或眼其後須用洗手液和清水徹底洗手

4.徹底煮熟蛋類直至蛋黃及蛋白都凝固才可進食

5.不要把食物蘸著加有生蛋混和的醬料一同進食

6.應徹底煮熟家禽如烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或骨髓仍呈鮮紅色應重新烹煮至完全熟透



資料來源：衞生防護中心







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