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今日（4日）踏入二十四節氣的立春時分，天文台表示周一（5日）稍涼稍涼，農曆新年前有幾陣雨，氣溫逐步下降，除夕市區最低11°C。註冊中醫師原穎欣接受訪問時表示，立春代表冬去春來，標誌著春季的開始，天氣逐漸回暖，陽氣升發、萬物復甦。此時天氣潮濕多雨、乍暖還寒，加上香港人生活及飲食習慣影響，容易出現腹瀉、過敏、感冒及濕疹等症狀，立春期間想要養生，可從這些方向入手；飲食方面則建議多進食有助陽氣升發、調養脾胃等食物。

立春節氣易誘3病發作

原醫師指出，立春節氣因天氣潮濕多雨，不少人都容易感到疲倦和昏昏欲睡，加上香港人生活習慣喜好飲食生冷，許多人脾胃消化功能較弱，體內濕氣更容易積聚，導致外濕內濕夾擊，令困倦感更加嚴重；脾胃功能較弱者，面對潮濕多雨天氣，體內濕氣將更難消散，而人體濕重時，便會出現頭重昏蒙、嗜睡、浮腫、脘腹脹滿不欲食的症狀。脾胃虛弱者在陰雨天時，更可能出現腹瀉。

此外，天氣乍暖還寒，時寒時暖使人體難以適應溫度變化，加上香港現時仍處於流感高峰期，較容易患上感冒。而天氣轉變及濕度增高，植物增長之餘，霉菌亦容易瘋長，空氣中充斥大量花粉及霉菌等吸入性致敏原，加上氣溫及濕度變化，容易使鼻敏感患者反覆發作或加重。濕疹患者亦容易因此出現搔癢、流滋水等情況，當中尤以脾虛濕重，滲出性濕疹多見。

立春節氣6大保養貼士

立春節氣天氣及濕度變化極大，想要維持身體健康，醫師建議可採取以下6大貼士：

降低室內濕氣：濕度高時可適時使用抽濕機，減低處所內濕氣積聚，減少外濕。

排走體內濕氣：此時應多曬太陽，以助人體陽氣升發，亦要減少飲食生冷，包括凍飲、魚生、沙律等，以防折損脾胃陽氣，加重內濕。

外出佩戴口罩：為防範感冒及鼻敏感，外出時可佩戴口罩，以減少病菌傳播或吸入致敏物質。

濕疹患者注意飲食作息：濕疹患者轉季時尤其要注意飲食及休息，減少進食海鮮、生冷食物；濕度高時轉為塗抹較輕薄的保濕軟膏，一旦發作，避免搔抓，盡快求診，及早控制病情。

適時宣洩壓力及情緒：中醫認為，五行理論中春季屬木，為肝氣當令，肝主疏泄，在志為怒，惡抑鬱而喜調達，因此春季要注意適時宣洩壓力及情緒，避免出現抑鬱或容易動怒。

多外出散步、養成運動習慣：平時多進行適量帶氧運動，以增強肺部功能及身體抵抗力，可有助排走身體濕氣、增強肺部功能及身體抵抗力，幫助人體陽氣升發、減低患上感冒及敏感發作機會。

立春節氣養生食材

原醫師建議，立春時節可適量進食辛味食材，例如煮食時添加一些蔥、薑、芫荽、豆豉等辛香料，可有助升發陽氣；不過要避免過度辛辣刺激，引致上火，出現唇乾口燥，口舌生瘡等情況。此外，生冷飲食易損傷脾胃，而油膩食物則難以消化，兩者皆容易導致濕氣內生；而酸味食材亦可影響陽氣升發，亦應減少進食。

此外，中醫角度認為，春季肝木當令，木剋土，因此春季時人體的消化功能恐受抑制，因此宜進食甘味食材，例如白米及小麥等，以調養脾胃，增強其化濕功能；瓜果類可進食黃豆、玉米、紅蘿蔔、南瓜、蘋果、龍眼、棗、花生等；肉類可選擇豬肉及雞肉，鱔及蝦亦屬甘味，同樣可適量食用。

紅蘿蔔粟米栗子湯

原醫師又推介以下一款湯水，適合任何體質人士飲用，可幫助大家於立春時節健脾益氣兼袪濕：

材料：紅蘿蔔 1條、粟米 2條、栗子 100克、鮮淮山 200克、熟薏米 20克、五指毛桃 30克、蜜棗 3粒、豬瘦肉 200克

做法：

1. 材料洗淨，熟薏米及五指毛桃預先清水浸泡半小時；

2. 紅蘿蔔去皮切塊；

3. 粟米、鮮淮山切成段；

4. 栗子去殻及去衣、豬瘦肉切塊；

5. 所有材料一同放入鍋中；

6. 加清水2,500毫升（約10碗水）；

7. 大火煲滾後轉文火煲1.5小時；

8. 加入適量鹽調味，即可飲用。







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