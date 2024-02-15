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新年期間少不免大魚大肉，但暴飲暴食容易導致食飽食滯、消化不良等問題，對腸胃造成傷害。深圳一名男童在年三十晚就因為食滯，接連嘔吐十餘次，同時還伴有腹痛，緊急送院後被診斷為不完全性腸梗阻。

綜合內媒報道，12歲男童小寧（化名）年三十（9日）下午在家人陪同下，到深圳平樂骨傷科醫院（深圳市坪山區中醫院）急症室求醫。其張姓母親表示，兒子放假後經常與同學出外聚餐，在家幾天亦吃得比較多，直到年廿九為止都沒有任何不適症狀。然而，到了年三十當天便開始嘔吐，嚴重到「吃甚麼吐甚麼，接連嘔吐十多次，還伴有腹痛」，家人見狀趕緊將他送到醫院。

根據小寧的症狀及檢查結果，醫生診斷他患上不完全性腸梗阻，使用開塞露灌腸通便後腹痛、腹脹馬上減輕，同時以吊鹽水的方式補鉀，糾正水電解質酸堿紊亂。

醫院急診科副主任胡世華指出，「痛、吐、脹、閉」是典型的腸阻塞症狀，造成小寧腸道阻塞的主因是他近期暴飲暴食，胃腸消化能力到達上限，胃腸蠕動「罷工」，導致未完全消化的食物、積聚的氣體和糞便無法順利通過胃腸道，從而出現腹痛，停止排氣排便等情況。

胡世華提醒，要預防腸阻塞的發生，主要是避免大量堅果吸收腸道大量水分，避免過量攝取大魚大肉、高蛋白、高熱量煎炸食品等加重胃腸負擔，並多吃富含膳食纖維的蔬菜、水果，保證足夠的飲水量，亦可以吃火龍果、香蕉等有通便作用的水果。除了注意飲食，也應該進行適量運動。

如果腸梗阻的情況較嚴重，不及時治療更可導致腸壞死、急性腹膜炎等嚴重的後果，危及生命。因此，一旦出現腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、肛門停止排氣排便等症狀，便要高度警惕腸阻塞的可能性，前往醫院就診。

此外醫生亦提醒，春節期間應避免暴飲暴食、大魚大肉、過量飲酒，以免發生急性胰臟炎、急性腸胃炎、急性膽囊炎、急性酒精中毒、急性痛風性關節炎等疾病。

長期不放屁3大原因

腸梗阻其中一種症狀為肛門停止排氣，台灣重症科醫生黃軒就曾指出，如果長時間沒有放屁，例如數天或數周都沒放屁的意欲，而且身體伴隨著腹脹、腸胃不適感、消化問題等相關症狀，甚至出現長期便秘，大便帶血或排出黑便，體重亦一直下降，就要正視身體響起的警號，盡快求醫，當中有機會由以下3大原因導致：

1. 腸道阻塞

黃醫生指，可能是內部或外部障礙物塞住腸道所致，例如腫瘤。這可能會阻止食物和氣體正常通過，導致腸胃脹氣、腹痛、嘔吐或是其他消化不良的症狀。黃醫生指出，如果長期沒有放屁且出現上述症狀，應立刻求醫。

2. 腸道發炎

黃醫生解釋，罹患某些腸道發炎疾病，可能會影響腸道運動及氣體排出，例如克隆氏病和潰瘍性結腸炎。患者腸道內的發炎和壁厚，會導致腸胃不適、便秘、腹脹和減少放屁的情況。

3. 腸道運動失調

黃醫生指出，腸道運動失調可能會導致腸道運動過快或過緩，影響腸道氣體正常排出，導致慢性便秘、腹脹，繼而減少日常放屁次數。







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